Melissa Vargas'tan kötü haber geldi

Fenerbahçe Opet'in yıldızı Melissa Vargas Sultanlar Ligi'ne geri dönemeyecek. Çin ligindeki final serisi uzatılan Tianjin Bohai Bank oyuncusu Vargas, Türkiye'deki son transfer tarihini kaçıracak.





Vargas'ın takımı seri programını uzattı

Çin Kadınlar Voleybol Ligi'nde şampiyonu belirlemek için bir final serisi oynanacak. Final serisinde üç galibiyet alan takım şampiyon ilan ediliyor. Seride mücadele eden takımlardan biri de Melissa Vargas'ın da formasını giydiği Tianjin Bohai Bank. Çin ekibi final serisinin ilk maçını kaybetti ve ardından ikinci maçta Şangay'ı 3-0 yendi.

Tianjin galibiyeti Çin liginin final serisini 3 Şubat'a kadar uzattı. Çin Kadınlar Voleybol Ligi şampiyonunu belirlemesi beklenen kalan iki maç 30 Ocak ve 3 Şubat tarihlerinde oynanacak. Bu maçlar sonunda takımlar arasında 2-2'lik beraberlik olması halinde seri 6 Şubat'a kadar uzayacak ve şampiyonu son maç belirleyecek.

FENERBAHÇE VARGAS'SIZ





Melissa Vargas'ın Fenerbahçe Opet'e transferi Çin Ligi tarafından engellendi. Vargas'ın takımı final serisini kazanamasaydı ve üst üste üç maç kaybetseydi, Çin Ligi'nin son transfer tarihi 30 Ocak olacaktı.

Dolayısıyla Vargas Türkiye'deki son transfer tarihi olan 31 Ocak'a yetişmiş olacaktı. Çin Ligi final serisi en erken 3 Şubat'ta, en geç 6 Şubat'ta sona ereceği için Melissa Vargas en erken 3 Şubat'ta, en geç 7 Şubat'ta transfer piyasasında olacak. Bu tarih 31 Ocak'taki son transfer tarihine uymuyor.

FENERBAHÇE'DE VARGAS TEHLİKESİ





Valley News'ten Alessandro Gallotta'ya göre Melissa Vargas bir süredir durumdan haberdar ve genel görüş Fenerbahçe Opet'in Türkiye Voleybol Federasyonu ile bir muafiyet pazarlığı yapmaya çalışacağı yönünde. Bunun nedeni Vargas'ın milli takım için çok önemli bir oyuncu olması. Ancak bugüne kadar böyle bir girişim başlatılmadı.

Sultanlar Ligi'nin diğer önde gelen kulüplerinin de konuya sıcak bakmayacağı varsayılabilir. Dolayısıyla Fenerbahçe, Vargas'ı Vodafone Sultanlar Ligi ve Şampiyonlar Ligi finalinde kullanamama riskiyle karşı karşıya.