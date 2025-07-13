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Menteşe Beşpınar Yağlı Güreşleri’nde Başpehlivan Cengizhan Şimşek Oldu

Menteşe Beşpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Cengizhan Şimşek kazandı. Güreşlerde 400’den fazla güreşçi mücadele etti.

Yayın Tarihi: 13.07.2025 21:15
Güncelleme Tarihi: 13.07.2025 21:15
Menteşe Beşpınar Yağlı Güreşleri’nde Başpehlivan Cengizhan Şimşek Oldu

Menteşe Beşpınar Yağlı Güreşleri 2023

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde bu yıl 31'incisi gerçekleştirilen Menteşe Beşpınar Yağlı Güreşleri'nde, başpehlivanlık unvanını Cengizhan Şimşek kazandı.

Güreşlerde Büyük Rekabet

Menteşe Mahallesi Yerküpe Yaylası'nda düzenlenen güreşlere, farklı kategorilerde 22'si başpehlivan olmak üzere 400'ün üzerinde güreşçi katıldı. Cengizhan Şimşek, finalde Osman Kan ile karşı karşıya geldi ve bu zorlu müsabakayı kazanarak başpehlivan unvanını elde etti.

Ağalık İle Anlaşmanın Detayları

Güreş ağalığını ise 8 milyon 500 bin liraya iş insanı İsmail Tekin aldı. Tekin, üç yıl üst üste güreş ağalığı unvanını taşıyarak, ağalık altın kemerinin ebedi sahibi oldu.

Başkan Demir'den Destek Vurgusu

Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir, düzenlediği etkinlikle ilgili olarak, "Türkiye'de yüzden fazla yerde yağlı pehlivan güreşleri düzenleniyor, ancak böyle güzel bir coğrafyaya sahip bir güreş sahası yok" şeklinde konuştu. Demir, yalnızca doğal güzellikler değil, kültürel değerlerin de yaşatılmasında katkı sağlayanlara teşekkür etti.

"Yörük Türkmenlerin olmazsa olmazlarından olan yağlı güreşlerimizi hem yaşatmak hem de ata sporumuzu gelecek nesillere aktarmak için tüm imkanlarımızı zorlayarak bu organizasyonu düzenlemekteyiz," diyen Demir, güreşlerin yapıldığı bölgenin birinci derece doğal sit alanı olduğunu da hatırlattı.

Etkinliğe katılan ziyaretçilerin, güreş alanının altında bulunan 105 metre uzunluğundaki Yerküpe Mağarası'na da ilgi gösterdiği bildirildi.

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde bu yıl 31'incisi gerçekleştirilen Menteşe Beşpınar Yağlı...

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde bu yıl 31'incisi gerçekleştirilen Menteşe Beşpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan, Cengizhan Şimşek oldu. Menteşe Mahallesi Yerküpe Yaylası'nda düzenlenen güreşlere, farklı kategorilerde 22'si başpehlivan 400'ün üzerinde güreşçi katıldı.

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde bu yıl 31'incisi gerçekleştirilen Menteşe Beşpınar Yağlı...

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde bu yıl 31'incisi gerçekleştirilen Menteşe Beşpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan, Cengizhan Şimşek oldu. Menteşe Mahallesi Yerküpe Yaylası'nda düzenlenen güreşlere, farklı kategorilerde 22'si başpehlivan 400'ün üzerinde güreşçi katıldı.

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