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Mersin'de 8. Uluslararası Satranç Turnuvası Sona Erdi

Mersin'de gerçekleştirilen 8. Uluslararası Satranç Turnuvası, 536 sporcunun katılımıyla büyük bir başarıyla tamamlandı.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 12:19
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 12:28
Mersin'de 8. Uluslararası Satranç Turnuvası Sona Erdi

Mersin'de 8. Uluslararası Satranç Turnuvası Tamamlandı

Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen 8. Uluslararası Satranç Turnuvası, tarihi bir başarıyla sona erdi. Turnuva, 10 Kasım tarihinde Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde başladı ve toplamda 536 katılımcı ile gerçekleştirildi. Bu katılımcıların 131'i yabancı sporculardan oluşmaktaydı.

Kategorilerde Öne Çıkan İsimler

Organizasyon kapsamında sporcular, 4 farklı kategoride kıyasıya mücadele ettiler. Bu kategorilerde öne çıkan isimler arasında Yiğit Emre Suna, Rus sporcu Sergei Lobanov, Azerbaycanlı Mahammad Baghirov ve Muslim Shiraliyev birinci oldu.

Ödül Töreni Heyecanı

Dereceye giren sporcular, düzenlenen törende madalya ve ödüllerini alarak büyük bir mutluluk yaşadılar. Turnuvaya ilişkin yapılan açıklamada, Türkiye Satranç Federasyonu Onursal Başkanı Gülkız Tulay, "Turnuvada 3 norm çıkarmanın mutluluğunu yaşıyoruz." şeklinde ifadelerde bulundu.

Bu yılki organizasyon, satranç severler için unutulmaz bir deneyim sunarken, Mersin'in uluslararası satranç sahnesindeki önemini bir kez daha pekiştirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğinde 8. kez organize edilen...

Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğinde 8. kez organize edilen Uluslararası Satranç Turnuvası tamamlandı. Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen turnuvaya, 131'i yabancı 536 kişi katıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğinde 8. kez organize edilen...

Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğinde 8. kez organize edilen Uluslararası Satranç Turnuvası tamamlandı. Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen turnuvaya, 131'i yabancı 536 kişi katıldı.

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