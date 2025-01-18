Mersin'de Havalı Silahlar Murat Yılmaz Federasyon Kupası Başladı

Mersin'de Havalı Silahlar Murat Yılmaz Federasyon Kupası Heyecanı

Türkiye Atıcılık Federasyonu tarafından organize edilen Havalı Silahlar Murat Yılmaz Federasyon Kupası, Mersin'de başladı. Erdemli ilçesinde yer alan Şevval İlayda Tarhan-Yusuf Dikeç Olimpik Atıcılık Kompleksi'nde gerçekleştirilen şampiyonaya, 486 tabanca ve 248 tüfek sporcusu olmak üzere toplam 734 sporcu katılım gösterdi.

Yarışmanın ilk gününde, erkekler kategorisinde büyük, genç, yıldız A ve yıldız B müsabakaları tamamlandı. Türkiye Atıcılık Federasyonu Başkanı Murat Kocakaya, gazetecilere verdiği demeçte, Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan'ın Türkiye'ye atıcılık branşında ilk olimpiyat madalyasını kazandırmasının ardından, bu branşa olan ilginin önemli ölçüde arttığını belirtti.

Kocakaya, federasyon tarihindeki en yüksek başvurunun kaydedildiğini ifade ederek, "Atıcılık sporu konsantre açısından çok önemli bir branş. Veli ve çocuklarımıza hayatlarının en azından bir döneminde atıcılık sporunu yapmalarını tavsiye ediyorum. Türk halkının örf ve adetleriyle alışkın olduğu bir branş. Aynı zamanda olimpiyatlarda madalyası çok olan bir dal. Bu spor dalı, çocukların geleceği için de ciddi bir katkı sağlayacağını düşünüyorum," dedi.

Dereceye giren sporculara madalya ve kupaları, Murat Kocakaya ve milli sporcu Yusuf Dikeç tarafından verildi. Müsabakalar, 23 Ocak Perşembe günü final atışlarıyla son bulacak.

Türkiye Atıcılık Federasyonu tarafından düzenlenen "Havalı Silahlar Murat Yılmaz Federasyon Kupası" Mersin'de başladı. Erdemli ilçesi Şevval İlayda Tarhan-Yusuf Dikeç Olimpik Atıcılık Kompleksi'nde düzenlenen şampiyonaya, 486'sı tabanca ve 248'i tüfek sporcusu olmak üzere toplam 734 sporcu katılıyor.

Türkiye Atıcılık Federasyonu tarafından düzenlenen "Havalı Silahlar Murat Yılmaz Federasyon Kupası" Mersin'de başladı. Erdemli ilçesi Şevval İlayda Tarhan-Yusuf Dikeç Olimpik Atıcılık Kompleksi'nde düzenlenen şampiyonaya, 486'sı tabanca ve 248'i tüfek sporcusu olmak üzere toplam 734 sporcu katılıyor.