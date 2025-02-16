Boluspor-Amed Maçında Kıran Kırana Müsabaka: Koşukavak ve Çetin'in Açıklamaları

Boluspor-Amed Sportif Maçında Beraberlik Turu

Trendiyol 1. Lig'in 25. haftasında Geosis Boluspor, evinde Amed Sportif Faaliyetler ile 0-0 berabere kalarak önemli bir fırsatı değerlendiremedi. Maç sonrasında Boluspor'un teknik direktörü Yalçın Koşukavak, kazanabilecekleri bir maçta istediklerini alamamanın üzüntüsünü yaşadıklarını ifade etti.

Yalçın Koşukavak'ın Değerlendirmeleri

Koşukavak, basın toplantısında, takımının hiç antrenman yapmadan maçlara çıktığını belirterek, bu sorunun bir an önce çözülmesi gerektiğini vurguladı. Perşembe günü Pendikspor ile oynadıktan sonra, Amed maçına sadece 2 gün boyunca hazırlık yapabildiklerini açıkladı.

“Yerleşik savunmaya hücum etmek modern futbolun en zor yanlarından biri” diyen Koşukavak, geçişten gol atan bir takımın, yerleşik savunmalara karşı etkili olma noktasında zorlandığını dile getirdi. Antrenman yapamadıkları için sıkıntı yaşadıklarını ve bu durumu düzeltmek için çalıştıklarını aktardı.

Koşukavak, oyuncularının performansından memnun olduğunu belirterek, “Çok üzgünüz. Takım savaşmayı çok istiyor. Kazanabileceğimiz bir maçı kazanamadık” ifadelerini kullandı.

Amed Sportif Faaliyetler'den Servet Çetin'in Yorumları

Amed Sportif Faaliyetler teknik direktörü Servet Çetin ise maçı değerlendirerek ilk kırmızı kart pozisyonunun doğru olduğunu ancak kendi oyuncularının hak ettiklerini belirtti. Çetin, hakemlerin yönetiminde adaletin sağlanmasını beklediklerini, 3 hafta boyunca aynı pozisyondan lehte karar verilmediğini aktardı.

İlk yarıda daha temkinli oynadıklarını söyleyen Çetin, ikinci yarıda önde baskı yapmaya çalıştıklarını ve buna rağmen 9 kişi kalmalarına rağmen mücadele ettiklerini ifade etti. “Galip gelmek istiyorduk, ama aldığımız 1 puan sevindirici” dedi.

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Geosis Boluspor ile konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler, Atatürk Stadı'nda karşılaştı. Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Servet Çetin (solda), maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklama yaptı.

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Geosis Boluspor ile konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler, Atatürk Stadı'nda karşılaştı. Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Servet Çetin (solda), maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklama yaptı.