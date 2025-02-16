Boluspor-Amed Maçında Kıran Kırana Müsabaka: Koşukavak ve Çetin'in Açıklamaları

Boluspor-Amed Sportif maçında teknik direktörler Koşukavak ve Çetin, alınan sonuç hakkında görüşlerini paylaştı.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 17:00
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 17:00
Boluspor-Amed Maçında Kıran Kırana Müsabaka: Koşukavak ve Çetin'in Açıklamaları

Boluspor-Amed Sportif Maçında Beraberlik Turu

Trendiyol 1. Lig'in 25. haftasında Geosis Boluspor, evinde Amed Sportif Faaliyetler ile 0-0 berabere kalarak önemli bir fırsatı değerlendiremedi. Maç sonrasında Boluspor'un teknik direktörü Yalçın Koşukavak, kazanabilecekleri bir maçta istediklerini alamamanın üzüntüsünü yaşadıklarını ifade etti.

Yalçın Koşukavak'ın Değerlendirmeleri

Koşukavak, basın toplantısında, takımının hiç antrenman yapmadan maçlara çıktığını belirterek, bu sorunun bir an önce çözülmesi gerektiğini vurguladı. Perşembe günü Pendikspor ile oynadıktan sonra, Amed maçına sadece 2 gün boyunca hazırlık yapabildiklerini açıkladı.

“Yerleşik savunmaya hücum etmek modern futbolun en zor yanlarından biri” diyen Koşukavak, geçişten gol atan bir takımın, yerleşik savunmalara karşı etkili olma noktasında zorlandığını dile getirdi. Antrenman yapamadıkları için sıkıntı yaşadıklarını ve bu durumu düzeltmek için çalıştıklarını aktardı.

Koşukavak, oyuncularının performansından memnun olduğunu belirterek, “Çok üzgünüz. Takım savaşmayı çok istiyor. Kazanabileceğimiz bir maçı kazanamadık” ifadelerini kullandı.

Amed Sportif Faaliyetler'den Servet Çetin'in Yorumları

Amed Sportif Faaliyetler teknik direktörü Servet Çetin ise maçı değerlendirerek ilk kırmızı kart pozisyonunun doğru olduğunu ancak kendi oyuncularının hak ettiklerini belirtti. Çetin, hakemlerin yönetiminde adaletin sağlanmasını beklediklerini, 3 hafta boyunca aynı pozisyondan lehte karar verilmediğini aktardı.

İlk yarıda daha temkinli oynadıklarını söyleyen Çetin, ikinci yarıda önde baskı yapmaya çalıştıklarını ve buna rağmen 9 kişi kalmalarına rağmen mücadele ettiklerini ifade etti. “Galip gelmek istiyorduk, ama aldığımız 1 puan sevindirici” dedi.

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Geosis Boluspor ile konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler...

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Geosis Boluspor ile konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler, Atatürk Stadı'nda karşılaştı. Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Servet Çetin (solda), maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklama yaptı.

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Geosis Boluspor ile konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler...

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Geosis Boluspor ile konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler, Atatürk Stadı'nda karşılaştı. Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Servet Çetin (solda), maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklama yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Gaziantep'ten Ramazan İçin Mucize Kart Desteği!

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Boluspor-Amed Maçında Kıran Kırana Müsabaka: Koşukavak ve Çetin'in Açıklamaları
2
Eren Kalfa, Avrupa Şampiyonası'ndan Bronz Madalya ile Döndü
3
Trendyol Süper Lig: Samsunspor, Konyaspor'u İlk Yarıda Geride Bıraktı
4
Büyükler Beyzbol5 Türkiye Şampiyonası Sonuçlandı
5
Nesibe Aydın, Tarsus Spor'u Deplasmanda Geçti
6
Trendyol Süper Lig: Eyüpspor ve Kayserispor İlk Yarısı 0-0 Berabere
7
Beşiktaş'ın 2024-2025 Bütçesi Oy Birliğiyle Onaylandı

Kredi Borçları İçin Vade Sınırlarında Şok Değişiklik!

Gaziantep'ten Ramazan İçin Mucize Kart Desteği!

Ankara'dan Önemli Gelir Desteği Kararı: 60 Yaş ve Üstü Vatandaşlar İçin Umut!

Etimesgut'ta Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Kolisi Desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor