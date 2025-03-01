Mersin'de Seyfi Alanya Kış Atmalar Türkiye Şampiyonası Başladı

Mersin'de Seyfi Alanya Kış Atmalar Türkiye Şampiyonası Heyecanı

Seyfi Alanya Kış Atmalar Türkiye Şampiyonası ve Atmalar Kupası Yarışları, Mersin'de başladı. Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Nevin Yanıt Atletizm Kompleksi'nde düzenlenen bu önemli organizasyona toplamda 293 sporcu katıldı.

Başarılı Performanslar

Yarışmanın ilk gününde kadın ve erkek sporcular, farklı yaş gruplarında disk ve cirit atma disiplinlerinde yeteneklerini sergiledi. Büyük erkekler disk atma kategorisinde ENKA Spor kulübünden Ömer Şahin, 62.44 metrelik atışıyla kariyerinin en yüksek derecesini elde ederek tüm zamanlar Türkiye listesinde 3. sıraya yerleşti.

Mersin sporcusu Rabia Çiçek ise cirit atma branşında, üçüncü hakkında 52.41 metre atarak 20 ve 23 yaş altı Avrupa barajını geçti.

Ödüller ve Gelecek Hedefler

Yarışmaların sonunda dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Türkiye Atletizm Federasyonu Başkan Vekili Nihat Bağcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mersin'de güzel bir organizasyon gerçekleştirdiklerini belirtti ve şunları ekledi: "Burada iyi derece yapan, branşlarında şampiyon olan sporcularımız, 2 hafta sonra Yunanistan'da yapılacak Avrupa Atmalar Kupası'nda ülkemizi temsil edecek."

Bağcı, kış sezonu için yapılan yarışlara olan katılımın yüksek olduğunu, bu organizasyonun Seyfi Alanya'nın anısına düzenlendiğini vurguladı ve yarışların oldukça başarılı geçtiğini dile getirdi.

Organizasyon önümüzdeki günlerde gülle ve çekiç atma kategorilerinde düzenlenecek yarışlarla devam edecek.

Seyfi Alanya Kış Atmalar Türkiye Şampiyonası ve Atmalar Kupası Yarışları, Mersin'de başladı. Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Nevin Yanıt Atletizm Kompleksi'nde düzenlenen organizasyona 293 sporcu katıldı. Organizasyonun ilk gününde kadın ve erkeklerde farklı yaş gruplarında sporcular disk ve cirit atmada performans sergiledi.

Seyfi Alanya Kış Atmalar Türkiye Şampiyonası ve Atmalar Kupası Yarışları, Mersin'de başladı. Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Nevin Yanıt Atletizm Kompleksi'nde düzenlenen organizasyona 293 sporcu katıldı. Organizasyonun ilk gününde kadın ve erkeklerde farklı yaş gruplarında sporcular disk ve cirit atmada performans sergiledi.