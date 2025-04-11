Mersin Uluslararası Bisiklet Turu 2. Etap Tamamlandı: Sırbistan'dan Mihajlo Stolic Zirvede

Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nda 2. Etap Heyecanı

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 7. kez düzenlenen Mersin Uluslararası Bisiklet Turu (Tour of Mersin), Gülnar-Mut-Silifke-Erdemli etabı ile devam etti.

Gülnar Hükümet Konağı önünde, Kaymakam Yusuf Ziya Yaktı, Belediye Başkanı Fatih Önge, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz ve diğer yetkililerin katılımıyla başlayan ikinci etap, Erdemli ilçesinde sona erdi.

Bu etapta sporcular, Gülnar, Mut, Silifke ve Erdemli'nin tarihi ve doğal güzellikleri eşliğinde pedal çevirdi.

Etap Sonuçları ve Dereceler

Uluslararası Bisiklet Birliği'nin resmi takviminde yer alan ikinci etabın genel klasmanında birinci olan isim Sırbistan'dan Mihajlo Stolic olurken, Güney Afrikalı Stephen De Bod ikinci, Danimarkalı Mathias Bregnay ise üçüncü sırada yer aldı.

Öte yandan, sporculardan Stefan De Bod sprint ve lider sporcu kategorisinde, Macar Balint Feldhoffer ise tırmanış ve en iyi 23 yaş altı sporcu kategorilerinde birinci olmayı başardı.

Yarışmanın sona erdiği alanda düzenlenen törende, dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

Toplam **448,5 kilometre** yol alacak yarışta, yarın Tarsus-Çamlıyayla-Toroslar etabı gerçekleştirilecek. Kent merkezinde 13 Nisan'da sona erecek olan bu uluslararası organizasyonda, dereceye giren sporculara toplamda 19 bin 30 avro ödül verileceği belirtildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 7. kez organize edilen Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nun (Tour of Mersin), Gülnar-Mut-Silifke-Erdemli etabı tamamlandı. Sporcular Gülnar ilçesindeki parkur öncesi fotoğraf çektirdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 7. kez organize edilen Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nun (Tour of Mersin), Gülnar-Mut-Silifke-Erdemli etabı tamamlandı. Sporcular Gülnar ilçesindeki parkur öncesi fotoğraf çektirdi.