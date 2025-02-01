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Mersinspor, Aliağa Petkimspor'u Deplasmanda Geçti!

Mersinspor, Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Aliağa Petkimspor'u 85-77 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 20:31
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 20:31
Mersinspor, Aliağa Petkimspor'u Deplasmanda Geçti!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Heyecan!

17. haftada gerçekleşen karşılaşmada Mersinspor, deplasmanda Aliağa Petkimspor ile karşı karşıya geldi. Müsabaka, Mersinspor'un 85-77'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Bu galibiyet, Mersinspor'un ligdeki hedefleri açısından büyük bir önem taşıyor. Takım, gösterdiği üstün performansla taraftarlarını sevindirdi.

Aliağa Petkimspor ise zorlu maça iyi hazırlanmış olmasına rağmen, Mersinspor'a karşı istediği sonucu alamadı. Her iki takım da gelecek maçlarda daha iyi bir performans sergileme hedefinde.

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