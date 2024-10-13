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Mersinspor, Aliağa Petkimspor'u Güçlü Bir Performansla Geçti

Mersinspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor'u 67-57 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 13.10.2024 20:11
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 20:11
Mersinspor, Aliağa Petkimspor'u Güçlü Bir Performansla Geçti

Mersinspor'un Başarılı Maçı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında, Mersinspor, Aliağa Petkimspor ile karşı karşıya geldi. Mersinspor, kendi sahasında oynanan bu maçı 67-57lik skorla kazanarak kendine güven tazeledi.

Maçın Detayları

İki takım arasındaki mücadele, Mersinspor'un üstün oyunuyla başladı. Savunma ve hücumda sergilenen performans, ev sahibi takımın galip gelmesinde büyük rol oynadı.

Bu sonuçla Mersinspor, ligdeki iddiasını sürdürdü ve Aliağa Petkimspor karşısında önemli bir zafer elde etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Mersinspor ile Aliağa Petkimspor...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Mersinspor ile Aliağa Petkimspor, Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Mersinspor'dan Isaiah Pineiro (solda), smaçla takımı adına sayı kaydetti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Mersinspor ile Aliağa Petkimspor...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Mersinspor ile Aliağa Petkimspor, Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Mersinspor'dan Isaiah Pineiro (solda), smaçla takımı adına sayı kaydetti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Mersinspor ile Aliağa Petkimspor...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Mersinspor ile Aliağa Petkimspor, Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Mersinspor'dan Isaiah Pineiro (solda), smaçla takımı adına sayı kaydetti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Mersinspor ile Aliağa Petkimspor...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Mersinspor ile Aliağa Petkimspor, Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Mersinspor'dan Isaiah Pineiro (solda), smaçla takımı adına sayı kaydetti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Mersinspor ile Aliağa Petkimspor...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Mersinspor ile Aliağa Petkimspor, Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Mersinspor'dan Isaiah Pineiro (solda), smaçla takımı adına sayı kaydetti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Mersinspor ile Aliağa Petkimspor...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Mersinspor ile Aliağa Petkimspor, Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Mersinspor'dan Isaiah Pineiro (solda), smaçla takımı adına sayı kaydetti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Mersinspor ile Aliağa Petkimspor...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Mersinspor ile Aliağa Petkimspor, Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Mersinspor'dan Isaiah Pineiro (solda), smaçla takımı adına sayı kaydetti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Mersinspor ile Aliağa Petkimspor...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Mersinspor ile Aliağa Petkimspor, Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Mersinspor'dan Isaiah Pineiro (solda), smaçla takımı adına sayı kaydetti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Mersinspor ile Aliağa Petkimspor...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Mersinspor ile Aliağa Petkimspor, Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Mersinspor'dan Isaiah Pineiro (solda), smaçla takımı adına sayı kaydetti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Mersinspor ile Aliağa Petkimspor...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Mersinspor ile Aliağa Petkimspor, Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Mersinspor'dan Isaiah Pineiro (solda), smaçla takımı adına sayı kaydetti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Mersinspor ile Aliağa Petkimspor...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Mersinspor ile Aliağa Petkimspor, Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Mersinspor'dan Isaiah Pineiro (solda), smaçla takımı adına sayı kaydetti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Mersinspor ile Aliağa Petkimspor...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Mersinspor ile Aliağa Petkimspor, Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Mersinspor'dan Isaiah Pineiro (solda), smaçla takımı adına sayı kaydetti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Mersinspor ile Aliağa Petkimspor...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Mersinspor ile Aliağa Petkimspor, Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Mersinspor'dan Isaiah Pineiro (solda), smaçla takımı adına sayı kaydetti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Mersinspor ile Aliağa Petkimspor...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Mersinspor ile Aliağa Petkimspor, Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Mersinspor'dan Isaiah Pineiro (solda), smaçla takımı adına sayı kaydetti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Mersinspor ile Aliağa Petkimspor...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Mersinspor ile Aliağa Petkimspor, Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Mersinspor'dan Isaiah Pineiro (solda), smaçla takımı adına sayı kaydetti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Mersinspor ile Aliağa Petkimspor...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Mersinspor ile Aliağa Petkimspor, Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Mersinspor'dan Justin Cobbs (sağda), rakibiyle mücadele etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Mersinspor ile Aliağa Petkimspor...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Mersinspor ile Aliağa Petkimspor, Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Mersinspor'dan Justin Cobbs (sağda), rakibiyle mücadele etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Mersinspor ile Aliağa Petkimspor...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Mersinspor ile Aliağa Petkimspor, Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Mersinspor'dan Justin Cobbs (sağda), rakibiyle mücadele etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Mersinspor ile Aliağa Petkimspor...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Mersinspor ile Aliağa Petkimspor, Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Mersinspor'dan Justin Cobbs (sağda), rakibiyle mücadele etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Mersinspor ile Aliağa Petkimspor...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Mersinspor ile Aliağa Petkimspor, Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Mersinspor'dan Justin Cobbs (sağda), rakibiyle mücadele etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Mersinspor ile Aliağa Petkimspor...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Mersinspor ile Aliağa Petkimspor, Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Mersinspor'dan Justin Cobbs (sağda), rakibiyle mücadele etti.

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