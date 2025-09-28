Mersinspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 1. Haftasında Glint Manisa'yı 87-68 Yendi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Mersinspor, deplasmanda Glint Manisa Basket'i 87-68 mağlup etti.

Maç Skoru: Glint Manisa Basket 68 - Mersinspor 87

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında oynanan karşılaşmada Mersinspor, deplasmanda Glint Manisa Basket'i 87-68 yenerek sezona galibiyetle başladı.

Maç boyunca üstün bir performans sergileyen Mersinspor, özellikle savunmada etkili olarak rakibine üstünlük kurdu. Glint Manisa Basket ise ev sahibi avantajına rağmen skoru dengeleyemedi ve mücadeleyi 68 sayıda tamamladı.

Bu sonuçla Mersinspor, ligdeki ilk haftayı galibiyetle kapatırken, Glint Manisa Basket sezona mağlubiyetle başladı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin ilk haftasında Glint Manisa Basket ile Mersinspor, Muradiye Spor Salonu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Mersinspor’dan Anthony Dewayne Cowan (solda) rakipleriyle mücadele etti.

