Mert Günok, Beşiktaş'la Sözleşme Uzattı: Taraftara Duygusal Mesaj

Mert Günok'tan Beşiktaş Taraftarına Duygusal Mesaj

Beşiktaş, tecrübeli kalecisi Mert Günok ile sözleşmesini 1 yılı opsiyonlu olarak 3 yıl daha uzattı. Mert, bu kararla ilgili duygularını siyah-beyazlı taraftarlarla paylaşarak mutluluğunu dile getirdi.

"Bu Forma İçin Sorumluluk Bilinciyle Oynuyorum"

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Günok, "Sevgili Beşiktaş ailem, en az 2 sene daha bu kutsal formayı giyecek olmaktan dolayı çok mutluyum. Geride bıraktığımız 3,5 yılda bazen siyahı bazen de beyazı hep birlikte yaşadık. Bu forma için ilk imzamı attığım gün, kulübümüze ve taraftarlarımıza karşı olan sorumluluğun ağırlığını biliyordum," ifadelerini kullandı.

Kaleci, her antrenman ve maça bu bilinçle çıkma çabasında olduğunu vurgulayarak, "Büyük taraftarımızın önünde oynamak ve o sahaya sizin desteğinizle çıkmak benim için her zaman çok özel. Sizlere karşı sorumluluk duygum ve bu mantalitem, kulübümüzün armasını taşıdığım her an devam edecek," dedi.

Mert Günok, yeni başlayacak dönem için çalışmaların artacağını da sözlerine ekleyerek, taraftarıyla birlikte daha güzel anılar biriktirmeyi hedeflediğini belirtti.