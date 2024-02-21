Bist 100
9.312,12 0%
DOLAR
31,01 0,29%
EURO
33,55 0,28%
ALTIN
2.015,8 0,19%

Mertens, o ismin transferinde Trabzonspor'a yardım etmiş!

Galatasaray'ın yıldızı Dries Mertens'in, Borussia Dortmund'dan Thomas Meunier'i sezon ortası Trabzonspor'a transfer olan Thomas Meunier ile ilgili bier hamle yaptığı öne sürüldü.

Yayın Tarihi: 21.02.2024 18:59
Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 18:59
Mertens, o ismin transferinde Trabzonspor'a yardım etmiş!

Trabzonspor, rakiplerinden farklı olarak sadece Thomas Meunier'i kadrosuna katarak devre arasında transferi tamamladı. Thomas Meunier, Borussia Dortmund'dan Bordo Mavili takıma katıldı ve çıktığı 3 resmi maçta üç asist yaparak bordo mavili taraftarların kalbini hızla kazandı.

Trabzonspor'da 8. Belçikalı Futbolcu

Mertens, o ismin transferinde Trabzonspor'a yardım etmiş

Thomas Meunier, Jean-Marie Pfaff, Hans Somers, Kurt Van De Paar, Karel D'Haene, Bernd Thijs, Christian Brüls ve Luis Pedro Cavanda'dan sonra Trabzonspor tarihinde bordo-mavili formayı giyen sekizinci oyuncu oldu. Thomas Meunier, daha önceden Club Brugge, PSG ve Borussia Dortmund'da forma giydi.

Karadeniz gazetesinin haberine göre, Meunier'in Trabzonspor'a transferi sırasında Dries Mertens'in de parmağı olduğu ortaya çıktı. 

Mertens, o ismin transferinde Trabzonspor'a yardım etmiş

Mertens'in, Trabzonspor'un transfer teklifiyle ilgili arandığında hem bordo mavili kulübü hem de Trabzon'u övdüğü söylendi. Mertens'in sözlerinin, 32 yaşında olan tecrübeli futbolcunun Trabzonspor'dan gelen teklifi kabul etmesinde katkı sağladığı kaydedildi.

İLGİLİ HABERLER

Gram altındaki son fırsatı kaçıran yandı! O tarihten itibaren gramı 3000 TL olacak

Gram altındaki son fırsatı kaçıran yandı! O tarihten itibaren gramı 3000 TL olacak

Resimdeki Farklı Güneşi 7 Saniyede Bulmak Bir Dahi İşi: Gözleri Kartal Gibi Olanlar Bu Testi Çözüyor

Resimdeki Farklı Güneşi 7 Saniyede Bulmak Bir Dahi İşi: Gözleri Kartal Gibi Olanlar Bu Testi Çözüyor

Halk Bankası da promosyonu fişe taktı! Evet diyene 32.875 TL ödüyor

Halk Bankası da promosyonu fişe taktı! Evet diyene 32.875 TL ödüyor

EGM EKPSS Kura Sonuçlarına Göre Memur Alacak: İşte Başvuru Detayları

EGM EKPSS Kura Sonuçlarına Göre Memur Alacak: İşte Başvuru Detayları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Arda Güler, Real Madrid macerasını noktalıyor! Yeni takımı belli oldu: İşte bomba transfer
2
Süper Lig takımı Anderson Talisca'yı renklerine bağlıyor
3
Altay Bayındır umutlarını yitirdi: Premier Lig'de...
4
Mauro Icardi'ye büyük şok: Sosyal medya başını yaktı
5
Mertens, o ismin transferinde Trabzonspor'a yardım etmiş!
6
Bayern Münih'te dengeler değişiyor: Bavyera ekibi kararını verdi
7
Fenerbahçeli isme doping cezası!

Yaza fit girmek isteyenlere özel 1 haftada 7 kilo verdiren tarif! Sadece iki malzemeyle yapılıyor

1 Nisan'da emeklisi, asgari ücretlisi için hayat bitecek! MTV 4 kere, ÖTV tavan yapacak

Halk Bankası da promosyonu fişe taktı! Evet diyene 32.875 TL ödüyor

Gram altındaki son fırsatı kaçıran yandı! O tarihten itibaren gramı 3000 TL olacak

Türkiye’nin en uygun fiyatlı elektriklisi için müjdeli haber! Daha da ucuzlayacak!

Kişilik Testi: Çantanızı Hangi Şekilde Taşıdığınız Gizli Kişilik Özelliklerinizi Gösteriyor

Motorinin 60 TL olacağı tarih verildi! Araç sahipleri o günün gelmesini asla istemeyecek

Resimdeki Farklı Güneşi 7 Saniyede Bulmak Bir Dahi İşi: Gözleri Kartal Gibi Olanlar Bu Testi Çözüyor

Balık burcu: 26 Şubat- 3 Mart haftası hayatınızda neler olacak?

Masa başı çalışmak isteyenlere o üniversiteden iş ilanı! KPSS puanı yetiyor

Kova burcu: 26 Şubat- 3 Mart haftası hayatınızda neler olacak?

EGM EKPSS Kura Sonuçlarına Göre Memur Alacak: İşte Başvuru Detayları