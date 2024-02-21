Mertens, o ismin transferinde Trabzonspor'a yardım etmiş!

Trabzonspor, rakiplerinden farklı olarak sadece Thomas Meunier'i kadrosuna katarak devre arasında transferi tamamladı. Thomas Meunier, Borussia Dortmund'dan Bordo Mavili takıma katıldı ve çıktığı 3 resmi maçta üç asist yaparak bordo mavili taraftarların kalbini hızla kazandı.

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Thomas Meunier, Jean-Marie Pfaff, Hans Somers, Kurt Van De Paar, Karel D'Haene, Bernd Thijs, Christian Brüls ve Luis Pedro Cavanda'dan sonra Trabzonspor tarihinde bordo-mavili formayı giyen sekizinci oyuncu oldu. Thomas Meunier, daha önceden Club Brugge, PSG ve Borussia Dortmund'da forma giydi.

Karadeniz gazetesinin haberine göre, Meunier'in Trabzonspor'a transferi sırasında Dries Mertens'in de parmağı olduğu ortaya çıktı.





Mertens'in, Trabzonspor'un transfer teklifiyle ilgili arandığında hem bordo mavili kulübü hem de Trabzon'u övdüğü söylendi. Mertens'in sözlerinin, 32 yaşında olan tecrübeli futbolcunun Trabzonspor'dan gelen teklifi kabul etmesinde katkı sağladığı kaydedildi.