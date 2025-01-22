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Merve Öztopaloğlu, Beşiktaş Kadın Futbol Takımı ile Buluştu

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Merve Öztopaloğlu, kadın futbol takımıyla buluşarak başarıları hakkında bilgi aldı.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 14:53
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 14:53
Merve Öztopaloğlu, Beşiktaş Kadın Futbol Takımı ile Buluştu

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Merve Öztopaloğlu Kadın Futbol Takımını Ziyaret Etti

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Merve Öztopaloğlu, Beşiktaş United Payment Kadın Futbol Takımı'yla bir araya geldi. Buluşma, kulübün Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde gerçekleşti.

Teknik Direktör ve Futbolcularla Bir Araya Geldi

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, bu buluşmaya Öztopaloğlu'nun yanısıra teknik direktör Mesut Kır ve futbolcular katıldı. Merve Öztopaloğlu, teknik direktör Mesut Kır'dan takımın durumu hakkında bilgi aldı.

Öztopaloğlu, futbolcularla hoş sohbetler gerçekleştirdikten sonra antrenmanı takip etti. Kadın futbol takımıyla yapılan bu buluşma, takımın motivasyonunu artırma bakımından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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