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Merve Vatan Paris 2024'te Genel Klasmanda 19. Sırada

Milli yelkenci Merve Vatan, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda IQ Foil yarışlarında 19. sırada yer aldı.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 19:17
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 19:17
Merve Vatan Paris 2024'te Genel Klasmanda 19. Sırada

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Yelken Mücadelesi

Milli yelkenci Merve Vatan, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yelken branşı IQ Foil (rüzgar sörfü) kategorisinde zorlu bir performans sergiledi.

Marsilya Marina'da Heyecan Dolu Yarışlar

Yarışlar Marsilya Marina'da gerçekleştirildi. İlk 7 yarış sonunda Merve Vatan, 24 sporcu arasında genel klasmanda 19. sırada yer aldı. Yarış serisi boyunca:

  • Üçüncü yarışı 5'inci,
  • Dördüncü yarışı 3'üncü,
  • Beşinci yarışı 14'üncü,
  • Altıncı yarışı 20'nci sırada tamamladı.

Ancak teknik bir aksaklık nedeniyle yedinci yarışta start alamadı. Bu durum, genel klasman sıralamasını etkilemiş olsa da yarışlar devam ediyor.

Yarışlar Devam Ediyor

Bundan sonraki yarış serisi yarın yapılacak. Merve Vatan'ın performansı, Türk yelken sporunun uluslararası alanda tanıtılması açısından büyük önem taşıyor.

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