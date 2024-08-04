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Mete Gazoz Paris 2024 Olimpiyatları'nda Çeyrek Finale Veda Etti

Milli okçu Mete Gazoz, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finalde elendi ve Türk okçular bronz madalyayla turnuvayı tamamladı.

Yayın Tarihi: 04.08.2024 15:02
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 15:02
Mete Gazoz Paris 2024 Olimpiyatları'nda Çeyrek Finale Veda Etti

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Mete Gazoz'un Mücadelesi

Fransa'nın gözde şehri Paris'te gerçekleşen 2024 Olimpiyat Oyunları'nda, Türk milli okçusu Mete Gazoz, çeyrek finalde yolculuğuna son verdi.

Karşılaşma Detayları

Invalides alanında yapılan müsabakalarda son olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz, klasik yay çeyrek finalinde dünyaca ünlü Güney Koreli okçusu Woojin Kim ile karşı karşıya geldi.

İlk seti 28-25'lik skorla önde tamamlayan Gazoz, ikinci seti 29-28 ve üçüncü seti de 29-26 kaybederek 4-2 geriye düştü. Ancak pes etmeyen Gazoz, dördüncü seti 27-26 kazanarak durumu 4-4'e getirdi. Ne yazık ki, beşinci seti 28-26 kaybederek mücadeleye veda etti.

Olimpiyat Serüveni

Mete Gazoz, Paris 2024 Olimpiyatları boyunca Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış ile birlikte yer aldığı Klasik Yay Milli Takımı ile bronz madalya kazanmıştı. Bu başarıyla Türk okçular, olimpiyat oyunlarını bir bronz madalya ile tamamladı.

Gazoz'un çeyrek finaldeki elenişi, güçlü performansına rağmen olimpiyat hayallerinin sona ermesi anlamına geldi.

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