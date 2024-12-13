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Miami Heat, Toronto Raptors'ı Yenerek Dördüncü Galibiyetini Aldı

Miami Heat, NBA'de üst üste dördüncü galibiyetini Toronto Raptors'ı 114-104 yenerek elde etti.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 10:31
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 10:31
Miami Heat, Toronto Raptors'ı Yenerek Dördüncü Galibiyetini Aldı

Miami Heat Üst Üste Dördüncü Galibiyetini Aldı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Miami Heat, Toronto Raptors'ı 114-104 yenerek üst üste dördüncü galibiyetine ulaştı. Toplamda üç maçın oynandığı ligde, Heat konuk ettiği Raptors'ı 10 sayı farkla mağlup etti.

Heat Oyuncuları Performans Gösterdi

Bu maçta Bam Adebayo, 21 sayı ve 16 ribaunt ile "double-double" yaparak önemli bir katkı sağladı. Ayrıca, Tyler Herro 23 sayı kaydetti. Raptors'ta ise Gradey Dick, 22 sayılık performansı ile mücadeleye katkıda bulunmasına rağmen mağlubiyeti önleyemedi.

Kings ve Celtics Galibiyetlerine Devam Ediyor

Sacramento Kings, deplasmanda New Orleans Pelicans'ı 111-109 yenerek üst üste üçüncü galibiyetini elde etti. Kings'te Domantas Sabonis, 32 sayı ve 20 ribaunt ile dikkat çekti. DeMar DeRozan ise 29 sayı attı.

Pelicans'ta CJ McCollum'un 36 sayısı galibiyet için yeterli olamadı. Aynı zamanda Boston Celtics, konuk ettiği Detroit Pistons'ı 123-99 mağlup etti. Celtics'te Payton Pritchard, 27 sayı ile maçın en skorer oyuncusu oldu.

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