Mikel Merino, EURO 2024'te İspanya'yı yarı finale taşıyan golüyle babasının izinde

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final mücadelesinde İspanya, Almanya'yı uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 yenerek yarı finale yükseldi. Bu tarihi galibiyetin mimarı olan Mikel Merino, attığı gol ve gol sevinciyle geceye damgasını vurdu.



90 dakikası 1-1 biten maçın uzatma dakikalarında İspanya, Mikel Merino'nun attığı golle Almanya'yı 2-1 yenerek yarı finale yükseldi. 119. dakikada gelen bu gol, İspanyol futbolseverler için büyük bir coşku yarattı. Maç boyunca üstün bir performans sergileyen İspanya, zorlu Almanya karşısında elde ettiği galibiyetle turnuvada iddiasını sürdürdü.



Mikel Merino'nun gol sevinci ise geceye damgasını vurdu. 28 yaşındaki futbolcu, attığı gol sonrası babası Angel Merino'nun 33 yıl önce aynı statta attığı gol sonrası yaptığı sevinci tekrarladı. Köşe gönderine giden Merino, sevincini korner bayrağının etrafında dönerek kutladı. Bu an, futbolseverler ve özellikle İspanyol taraftarlar için büyük bir nostalji ve duygusal bir an oldu.

Angel Merino, 1991-1992 sezonunda Osasuna forması giyerken, aynı statta takımının UEFA Kupası'nda Stuttgart'ı 3-2 yendiği maçta gol atmıştı. O dönemde attığı gol sonrası yaptığı sevinç, korner bayrağı etrafında dönerek gerçekleştirdiği kutlama, İspanyol futbol tarihinde unutulmaz anlardan biri olarak kaydedilmişti. Mikel Merino'nun babasının izinden giderek aynı sevinci tekrarlaması, bu tarihi anı bir kez daha yaşattı.

Dad, Son, 33 years apart, same stadium, same celebration! pic.twitter.com/txOD7ReevS