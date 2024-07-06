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Mikel Merino, EURO 2024'te İspanya'yı yarı finale taşıyan golüyle babasının izinde

Mikel Merino, 33 yıl sonra babası Angel Merino'nun gol sevinciyle aynı statta gol atarak İspanya'yı EURO 2024'te yarı finale taşıdı. Bu tarihi an, futbolseverler tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı.

Yayın Tarihi: 06.07.2024 00:36
Güncelleme Tarihi: 06.07.2024 00:36
Mikel Merino, EURO 2024'te İspanya'yı yarı finale taşıyan golüyle babasının izinde

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final mücadelesinde İspanya, Almanya'yı uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 yenerek yarı finale yükseldi. Bu tarihi galibiyetin mimarı olan Mikel Merino, attığı gol ve gol sevinciyle geceye damgasını vurdu.

90 dakikası 1-1 biten maçın uzatma dakikalarında İspanya, Mikel Merino'nun attığı golle Almanya'yı 2-1 yenerek yarı finale yükseldi. 119. dakikada gelen bu gol, İspanyol futbolseverler için büyük bir coşku yarattı. Maç boyunca üstün bir performans sergileyen İspanya, zorlu Almanya karşısında elde ettiği galibiyetle turnuvada iddiasını sürdürdü.

33 YIL SONRA AYNI STATTA AYNI SEVİNÇ

Mikel Merino'nun gol sevinci ise geceye damgasını vurdu. 28 yaşındaki futbolcu, attığı gol sonrası babası Angel Merino'nun 33 yıl önce aynı statta attığı gol sonrası yaptığı sevinci tekrarladı. Köşe gönderine giden Merino, sevincini korner bayrağının etrafında dönerek kutladı. Bu an, futbolseverler ve özellikle İspanyol taraftarlar için büyük bir nostalji ve duygusal bir an oldu.

ANGEL MERINO'NUN TARİHİ GOLÜ

Angel Merino, 1991-1992 sezonunda Osasuna forması giyerken, aynı statta takımının UEFA Kupası'nda Stuttgart'ı 3-2 yendiği maçta gol atmıştı. O dönemde attığı gol sonrası yaptığı sevinç, korner bayrağı etrafında dönerek gerçekleştirdiği kutlama, İspanyol futbol tarihinde unutulmaz anlardan biri olarak kaydedilmişti. Mikel Merino'nun babasının izinden giderek aynı sevinci tekrarlaması, bu tarihi anı bir kez daha yaşattı.

MİKEL MERİNO'NUN YÜKSELİŞİ

Mikel Merino, EURO 2024 boyunca gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Orta sahada sergilediği üstün oyun ve kritik anlarda attığı gollerle İspanya'nın turnuvadaki başarısında büyük pay sahibi oldu. Almanya'ya karşı attığı gol ise Merino'nun kariyerinde önemli bir yer edindi.

İspanya, bu galibiyetle yarı finale yükselirken, rakibi ise diğer çeyrek final mücadelelerinin ardından belli olacak. Turnuvada iddiasını sürdüren İspanya, yarı finalde de aynı başarıyı göstererek finale yükselmeyi hedefliyor.

Mikel Merino'nun golü ve gol sevinci, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Futbolseverler, babası Angel Merino'nun yıllar önceki gol sevincini hatırlatarak bu tarihi anı kutladı. İspanyol taraftarlar, Merino'nun attığı gol ve sevincini büyük bir coşkuyla karşıladı.

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