Milan, Evinde Cremonese'ye 2-1 Yenildi — Serie A 1. Hafta

Milan, Evinde Cremonese'ye 2-1 Yenildi
Giuseppe Meazza'da beklenmedik başlangıç
İtalya Serie A'nın 1. hafta maçında Milan, sahasında ligin yeni ekibi Cremonese'ye 2-1 mağlup oldu.
Giuseppe Meazza Stadı'ndaki karşılaşmada konuk ekip, 28. dakikada Federico Baschirotto ile öne geçti. Ev sahibi ekip, ilk yarının uzatma dakikalarında 45+1'de Strahinja Pavlovic ile skoru eşitledi.
İkinci yarıda maçın kaderini belirleyen gol 61. dakikada geldi: Federico Bonazzoli'nin voleyle attığı golle Cremonese tekrar öne geçti ve karşılaşma 2-1 sona erdi.
Sezonun ilk maçında alınan bu sonuç, Milan için beklenmedik bir başlangıç olurken, Cremonese sahadan galibiyetle ayrıldı.