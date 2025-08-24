DOLAR
Milan, Evinde Cremonese'ye 2-1 Yenildi — Serie A 1. Hafta

Serie A 1. hafta maçında Milan, Giuseppe Meazza'da Cremonese'ye 2-1 mağlup oldu; Bonazzoli ve Baschirotto golleriyle konuk ekip kazandı.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 00:20
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 00:20
Milan, Evinde Cremonese'ye 2-1 Yenildi — Serie A 1. Hafta

Milan, Evinde Cremonese'ye 2-1 Yenildi

Giuseppe Meazza'da beklenmedik başlangıç

İtalya Serie A'nın 1. hafta maçında Milan, sahasında ligin yeni ekibi Cremonese'ye 2-1 mağlup oldu.

Giuseppe Meazza Stadı'ndaki karşılaşmada konuk ekip, 28. dakikada Federico Baschirotto ile öne geçti. Ev sahibi ekip, ilk yarının uzatma dakikalarında 45+1'de Strahinja Pavlovic ile skoru eşitledi.

İkinci yarıda maçın kaderini belirleyen gol 61. dakikada geldi: Federico Bonazzoli'nin voleyle attığı golle Cremonese tekrar öne geçti ve karşılaşma 2-1 sona erdi.

Sezonun ilk maçında alınan bu sonuç, Milan için beklenmedik bir başlangıç olurken, Cremonese sahadan galibiyetle ayrıldı.

