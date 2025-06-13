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Milli Atlet Esmanur Birdel, EYOF'ta Altın Madalya Hedefliyor

Esmanur Birdel, Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde altın madalya kazanmayı planladığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 13.06.2025 11:42
Güncelleme Tarihi: 13.06.2025 11:42
Milli Atlet Esmanur Birdel, EYOF'ta Altın Madalya Hedefliyor

Milli atlet Esmanur Birdel, Kuzey Makedonya'nın Üsküp kentinde gerçekleştirilecek Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali (EYOF) için hazırlıklarını sürdürüyor. 17 yaşındaki genç yetenek, kürsünün zirvesine ulaşmayı hedefliyor.

Faik Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3. sınıf öğrencisi Birdel, 7 yıl önce beden eğitimi öğretmeni Bahar Sekizkardeş’in yönlendirmesiyle atletizme adım attı. Ailesinin desteği ve antrenörlerinin yönlendirmesiyle 3 adım atlama kategorisinde yoğun çalışmalar yapıyor.

2023 Türkiye Kulüpler Şampiyonası, 18 Yaş Altı Türkiye Kulüpler Şampiyonası ve 2024 Balkan Şampiyonası gibi önemli organizasyonlarda altın madalyalar kazanan Birdel, şu anda Fenerbahçe Kulübü bünyesinde antrenmanlarına devam ediyor. 2024 yılında milli takıma seçilerek, 6 farklı şampiyonada Türkiye'yi temsil etme fırsatı buldu.

“Bu yıl tekrar Balkan Şampiyonası'na gitmek istiyorum”

Birdel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, spora başladığı yıllarda 60 metre koşuda il birincisi olduğunu belirtti. EYOF’ta altın madalya kazanmayı hedeflediğini ifade eden Esmanur, şunları söyledi:

"2023 Türkiye Kulüpler Şampiyonası'nda 12,26 metre atlayarak Türkiye şampiyonu oldum. Yine 18 Yaş Altı Türkiye Kulüpler Şampiyonası'nda 12,08 metre dereceyle Türkiye şampiyonu oldum. Balkan Şampiyonası'nda 12,92 metreyle birinci olarak sezonu kapattım. Bu yıl tekrar Balkan Şampiyonası'na gitmek istiyorum. 20 yaş altı kategorisinde madalya almayı hedefliyorum. Avrupa Şampiyonası'nda da yeniden bir madalya almak istiyorum."

Esmanur'un Antrenörü ve Öğretmeni de Destekliyor

Birdel’in antrenörü Savaş Gökçe, sporcusunun gelecek vadeden bir atlet olduğunu belirtti. Gökçe, Birdel'in gösterdiği performans sayesinde hem yurt içinde hem de yurt dışında birçok yarışmada yer aldığını açıkladı:

"Esmanur genç yeteneklerimizden biri. Geçmişte gösterdiği başarılarla dikkat çeken bir sporcu. Geleceğin yıldızlarından biri olabileceğini söyleyebilirim. Bu sene Türkiye Liseler Şampiyonası'nda Türkiye 2'ncisi oldu. Avupa Şampiyonası’nda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmesini bekliyoruz."

Beden eğitimi öğretmeni Bahar Sekizkardeş, Esmanur'un geçtiğimiz yıl Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil ettiğini hatırlatıp, bundan sonraki yarışmalarda da onun başarılı sonuçlar alacağından emin olduğunu dile getirdi.

Milli atlet Esmanur Birdel, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te gerçekleştirilecek Avrupa...

Milli atlet Esmanur Birdel, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te gerçekleştirilecek Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF) kürsünün zirvesini çıkmayı hedefliyor.

Milli atlet Esmanur Birdel, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te gerçekleştirilecek Avrupa...

Milli atlet Esmanur Birdel, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te gerçekleştirilecek Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF) kürsünün zirvesini çıkmayı hedefliyor.

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