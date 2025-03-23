Milli Bilardocularımız Fransa'da 2 Madalya Kazandı

Milli Bilardocular Fransa'da Başarı Elde Etti

Fransa'da düzenlenen Sanat Bilardo Milli Takımlar Avrupa Şampiyonası'nda milli bilardocular, büyük bir başarı göstererek bir gümüş ve bir bronz madalya kazandılar.

Türkiye 1 Takımı Gümüş Madalya ile Döndü

Türkiye Bilardo Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre, Hacı Arap Yaman ve Barış Cin’den oluşan Türkiye 1 Takımı, şampiyonanın finalinde İspanya ile karşılaştı. Zorlu mücadele sonunda rakiplerine yenilen milli sporcular, gümüş madalya ile turnuvayı tamamladı.

Türkiye 2 Takımı Bronz Madalya Kazandı

Öte yandan, Mehmet Sezer ve Serdar Gümüş’ten oluşan Türkiye 2 Takımı, turnuvayı bronz madalya ile bitirme başarısını gösterdi. Bu sonuç, Türk bilardosunun uluslararası alandaki gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.