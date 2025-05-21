Milli Bisikletçiler Balkan Yol Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazandı

Milli Bisikletçilerden Başarı

Milli bisikletçiler Ahmet Örken ve Ege Erülkü, Romanya'da devam eden 2025 Balkan Yol Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti.

Şampiyona Detayları

Türkiye Bisiklet Federasyonu'ndan gelen bilgilere göre, Bacau kentinde düzenlenen bu önemli organizasyon, bireysel zamana karşı yarışlarla başladı. Elit erkekler kategorisinde Ahmet Örken, 33,7 kilometrelik parkurda; 19 yaş altı erkeklerde ise Ege Erülkü, 25 kilometrelik parkurda başarılı bir performans sergileyerek ikinci sırayı elde etti ve gümüş madalyanın sahibi oldu.

Gelecek Yarışlar

Şampiyona, 22-23 Mayıs tarihlerinde yol yarışlarıyla devam edecek. Türkiye’nin uluslararası alandaki başarısı için büyük öneme sahip bu organizasyon, genç sporcuların yeteneklerini geliştirmeleri için önemli bir fırsat sunmakta.

Milli bisikletçiler Ahmet Örken ve Ege Erülkü (solda), Romanya'da devam eden 2025 Balkan Yol Şampiyonası'nda gümüş madalya elde etti.

Milli bisikletçiler Ahmet Örken ve Ege Erülkü (solda), Romanya'da devam eden 2025 Balkan Yol Şampiyonası'nda gümüş madalya elde etti.