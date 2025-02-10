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Milli Boksör Ayşen Taşkın Şampiyonluk İçin Hazırlanıyor

Ayşen Taşkın, Mart'ta Sırbistan'da düzenlenecek dünya şampiyonası için Kastamonu'da yoğun antrenman yapıyor.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 11:27
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 11:27
Milli Boksör Ayşen Taşkın Şampiyonluk İçin Hazırlanıyor

Milli Boksör Ayşen Taşkın Şampiyonluk İçin Hazırlanıyor

Mart ayında Sırbistan'da yapılacak dünya boks şampiyonası için Kastamonu'da hazırlıklarını sürdüren Milli boksör Ayşen Taşkın, kariyerinin ilk dünya şampiyonluğunu hedefliyor.

Boksa 13 yaşında başlayan Ayşen, 2017-2021 yılları arasında yaşadığı sakatlık ve üniversite eğitimi nedeniyle spor kariyerine ara vermişti. 28 yaşındaki boksör, ringlere 4 yıl aradan sonra dönerken, bugüne kadar 4 Türkiye şampiyonluğu ve uluslararası turnuvalarda elde ettiği derecelerle adından söz ettirdi.

Ayşen, Kastamonu Kadıdağı Boks Kamp Eğitim Merkezi'nde, Sırbistan'daki şampiyonada birincilik kürsüsüne çıkmak için ter döküyor. AA muhabirine açıklamalarda bulunan Ayşen, “Türkiye şampiyonluklarımın yanı sıra ikincilik ve üçüncülüklerim de var” diye belirtti.

Olumpiyat Takımında Yer Aldı

Geçtiğimiz yıl olimpiyat takımında yer aldığını ifade eden Ayşen, olimpiyat elemeleri ve uluslararası turnuvalarda Türkiye'yi temsil etme fırsatına sahip olduğunu söyledi.

Şampiyonluk İçin Yoğun Çalışma

Ayşen, şampiyonluk hedeflerinin yüksek olduğunu vurgulayarak, “Yorucu Türkiye şampiyonasının ardından çok ara vermeden dünya şampiyonası çalışmalarına başladık. Takım olarak ve bireysel olarak şampiyonluk hedefliyoruz. Aşağısı zaten tatmin etmez” ifadelerini kullandı.

Ayşen, kadın boksunun önemli bir ivme kazandığını da belirtti ve sözlerine şöyle devam etti: “Buselerden gelen olimpiyat dereceleri ve takım olarak dünya şampiyonluğu ile 2024 Olimpiyatları'nda üç derecemiz oldu. Güzel bir başarı yakaladık. Arkadaşlarımla gurur duyuyorum ve umarım bunun devamını da getirebiliriz.”

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