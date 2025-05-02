Milli Boksör Hatice Akbaş Genç Sporculara İlham Verdi

Hatice Akbaş, Genç Sporcularla Deneyimlerini Paylaştı

Malatyalı milli boksör Hatice Akbaş, Yeşilyurt Belediyesi Kick Boks Takımı sporcularıyla bir araya gelerek kariyer yolculuğunu ve mücadelelerini anlattı.

Yeşilyurt Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik, Yakınca Yaşam ve Spor Merkezi'nde gerçekleşti. Akbaş, sporculara ilham veren sözleriyle dikkat çekti.

Başarı Tesadüf Değildir

Sporcuların sorularını cevaplayan Hatice Akbaş, "Başarı hiçbir zaman tesadüf değildir. Çok çalışmak, sabretmek ve hedefine odaklanmak gerekiyor. Ben de birçok engelle karşılaştım ama hiçbir zaman vazgeçmedim. Sizlere tavsiyem disiplinli olun, beslenmenize dikkat edin, önünüze engeller çıkacaktır bunları aşmak için çok çalışın ve azimli olun," ifadelerini kullandı.

Teşekkür ve Hatıra Anları

Hatice Akbaş, spora verdiği önem ve desteklerinden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit'e teşekkür etti. Etkinliğin sonunda, milli boksöre teşekkür plaketi ve bir çiçek takdim edildi. Genç sporcular ise Hatice Akbaş ile hatıra fotoğrafları çektirerek bu özel anı ölümsüzleştirdi.

Malatyalı milli boksör Hatice Akbaş, Yeşilyurt Belediyesi Kick Boks Takımı sporcularıyla deneyimlerini paylaştı. Akbaş, Yeşilyurt Belediyesi Yakınca Yaşam ve Spor Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte boks eldiveni imzaladı.

Malatyalı milli boksör Hatice Akbaş, Yeşilyurt Belediyesi Kick Boks Takımı sporcularıyla deneyimlerini paylaştı. Akbaş, Yeşilyurt Belediyesi Yakınca Yaşam ve Spor Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte boks eldiveni imzaladı.