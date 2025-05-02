DOLAR
38,56 -0,29%
EURO
43,75 -0,46%
ALTIN
4.045,5 -1,18%
BITCOIN
3.731.691,51 -0,34%

Milli Boksör Hatice Akbaş Genç Sporculara İlham Verdi

Hatice Akbaş, Malatyalı sporcularla başarı ve disiplin üzerine deneyimlerini paylaştı.

Yayın Tarihi: 02.05.2025 15:19
Güncelleme Tarihi: 02.05.2025 15:19
Milli Boksör Hatice Akbaş Genç Sporculara İlham Verdi

Hatice Akbaş, Genç Sporcularla Deneyimlerini Paylaştı

Malatyalı milli boksör Hatice Akbaş, Yeşilyurt Belediyesi Kick Boks Takımı sporcularıyla bir araya gelerek kariyer yolculuğunu ve mücadelelerini anlattı.

Yeşilyurt Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik, Yakınca Yaşam ve Spor Merkezi'nde gerçekleşti. Akbaş, sporculara ilham veren sözleriyle dikkat çekti.

Başarı Tesadüf Değildir

Sporcuların sorularını cevaplayan Hatice Akbaş, "Başarı hiçbir zaman tesadüf değildir. Çok çalışmak, sabretmek ve hedefine odaklanmak gerekiyor. Ben de birçok engelle karşılaştım ama hiçbir zaman vazgeçmedim. Sizlere tavsiyem disiplinli olun, beslenmenize dikkat edin, önünüze engeller çıkacaktır bunları aşmak için çok çalışın ve azimli olun," ifadelerini kullandı.

Teşekkür ve Hatıra Anları

Hatice Akbaş, spora verdiği önem ve desteklerinden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit'e teşekkür etti. Etkinliğin sonunda, milli boksöre teşekkür plaketi ve bir çiçek takdim edildi. Genç sporcular ise Hatice Akbaş ile hatıra fotoğrafları çektirerek bu özel anı ölümsüzleştirdi.

Malatyalı milli boksör Hatice Akbaş, Yeşilyurt Belediyesi Kick Boks Takımı sporcularıyla...

Malatyalı milli boksör Hatice Akbaş, Yeşilyurt Belediyesi Kick Boks Takımı sporcularıyla deneyimlerini paylaştı. Akbaş, Yeşilyurt Belediyesi Yakınca Yaşam ve Spor Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte boks eldiveni imzaladı.

Malatyalı milli boksör Hatice Akbaş, Yeşilyurt Belediyesi Kick Boks Takımı sporcularıyla...

Malatyalı milli boksör Hatice Akbaş, Yeşilyurt Belediyesi Kick Boks Takımı sporcularıyla deneyimlerini paylaştı. Akbaş, Yeşilyurt Belediyesi Yakınca Yaşam ve Spor Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte boks eldiveni imzaladı.

İLGİLİ HABERLER

Genç Çiftlere Devlet Desteği: 20 Ünlü Markada %35 İndirim!

İzmir Gençlik Fabrikası: Lise Mezunları İçin Ücretsiz Eğitim Fırsatı!

TOKİ'den 35 İl İçin Konut Müjdesi: 50.000 TL ile Başlayın

SGK'dan Emeklilere Çifte Zam Müjdesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Milli Boksör Hatice Akbaş Genç Sporculara İlham Verdi
2
Gürkan Aksoy Beşiktaş Başkanlığı İçin Adaylığını Açıkladı
3
Trabzonspor, Alanyaspor Maçına Hazır!
4
Alanyaspor, Trabzonspor Maçına Hazır
5
Ağrı KYK, YURTLİG Voleybol Turnuvası'nın Doğu Anadolu Şampiyonu Oldu
6
Grekoromen Güreş Milli Takımı Kazakistan'da 5 Madalya Kazandı
7
Türkiye'nin Snowboard Yıldızı Arda Akdeniz: Hedefi Milli Takım

Niğde'den Eğitim Çalışanlarına 90.000 TL'lik Promosyon Müjdesi!

İzmir Gençlik Fabrikası: Lise Mezunları İçin Ücretsiz Eğitim Fırsatı!

TOKİ'den 35 İl İçin Konut Müjdesi: 50.000 TL ile Başlayın

SGK'dan Emeklilere Çifte Zam Müjdesi!

Sağlık Bakanlığı 19.000 Personel Alacak: Müjdeyi Bakan Memişoğlu Verdi

Meteoroloji 16 İle Sarı Alarm Verdi: Kuvvetli Yağış, Fırtına ve Toz Taşınımı Uyarısı

Ankara'da Çiftçilere Tarihi Hibe Desteği!

Antalya'da Ekmek Fiyatları Düşüşe Geçti: 6 TL'ye İndi

Genç Çiftlere Devlet Desteği: 20 Ünlü Markada %35 İndirim!

Emeklilere 4.000 TL Bayram İkramiyesi Ödendi!

Bursa Belediyesi'nden Çiftçilere Üç Noktadan Destek

İBB'den Ücretsiz Kreş Hizmeti Başvuruları Başladı!