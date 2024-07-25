Milli Cimnastikçiler Paris 2024 İçin Son Provalarını Tamamladı

Milli Cimnastikçiler Paris'te Son Hazırlıklarını Gerçekleştiriyor

Türkiye'nin Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor. Fransız başkenti Paris'te bulunan Bercy Arena'da, yarın resmen start alacak olimpiyat oyunları öncesinde son provalarını tamamlayan cimnastikçiler, büyük bir heyecanla antrenman yapıyor.

Takım ve Antrenman Detayları

Başantrenör Yılmaz Göktekin liderliğindeki ekipte, Ferhat Arıcan, Ahmet Önder, Adem Asil, İbrahim Çolak ve Emre Dodanlı gibi başarılı sporcular yer alıyor. Cimnastikçiler, organizasyona hazırlık sürecinde altı farklı alette podyum antrenmanı yaparak, olimpiyat öncesi son düzenlemelerini yaptı.

Olimpiyat oyunları, Türkiye için büyük bir önemli fırsat sunarken, milli cimnastikçiler bu süreçte en iyi performanslarını sergilemek için sıkı bir çalışma temposu izliyorlar.