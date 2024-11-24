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Milli Erkek Kata Takımı, İspanya Dünya Kupası'nda Gümüş Madalya Kazandı

Milli Erkek Kata Takımı, İspanya'daki Karate Dünya Kupası'nda gümüş madalya kazanarak önemli bir başarı elde etti.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 18:29
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 18:29
Milli Erkek Kata Takımı, İspanya Dünya Kupası'nda Gümüş Madalya Kazandı

Milli Erkek Kata Takımı, İspanya'daki Başarıyla Dönüyor

İspanya'da düzenlenen Karate Dünya Kupası'nda Milli Erkek Kata Takımı, mücadeleci bir performans sergileyerek gümüş madalya kazandı. Türkiye Karate Federasyonu'ndan alınan bilgilere göre, Pamplona kentinde gerçekleştirilen etkinlik, takım müsabakalarıyla son buldu.

Final Maçında Japonya ile Karşılaştılar

Şampiyonada Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş ve Enes Özdemir'den oluşan Milli Erkek Kata Takımı, final müsabakasında Japonya ile mücadele etti. Rakiplerine karşı gösterdikleri üstün çaba ile dikkat çeken milliler, finalde maalesef mağlup olarak organizasyonu ikinci sırada tamamladı ve gümüş madalyanın sahibi oldu.

Bu sonuç, Türk karate tarihine geçecek bir başarı olarak kaydedilmiş ve takımın uluslararası arenada ne kadar mücadeleci olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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