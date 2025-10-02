Milli Güreşçiler Balkan Şampiyonası'na Hazırlanıyor

TOHM'da hazırlıklarını sürdüren milli güreşçiler, 8-12 Ekim'de Romanya'da düzenlenecek Balkan Şampiyonası'nda zirveye oynamayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 02.10.2025 11:32
Güncelleme Tarihi: 02.10.2025 11:32
Milli Güreşçiler Balkan Şampiyonası'na Hazırlanıyor

Milli Güreşçiler Balkan Şampiyonası'na Hazırlanıyor

CİHAN DEMİRCİ - Milli güreşçiler Avrupa ve dünya şampiyonaları öncesinde Balkan Şampiyonasında boy gösterecek.

Hazırlıklar TOHM'da sürüyor

Milli sporcular, Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) ve Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) 8-12 Ekim'de Romanya'da düzenlenecek Balkan Şampiyonası'na hazırlıklarını sürdürüyor. Milli güreşçiler şampiyonada 15, 17 ve 20 yaş altı kategorilerinde mindere çıkacak.

Şamil Doğu Delen, TOHM'da Türkiye'nin dört bir yanından seçilmiş sporcuların yer aldığını belirtti. Delen, sporcuların her şampiyonaya aynı titizlikle hazırlandığını vurgulayarak, "Milli sporcularımız çalışmalarına devam ediyor. Hedefimiz Balkan Şampiyonası'nda zirveye çıkmak. Şampiyonaya erkek ve kadın milli takımlarımız katılacak. Balkan Şampiyonaları daha büyük müsabakaların habercisi oluyor. Avrupa ve dünyada mindere çıkmadan önce sporcular Balkan Şampiyonalarında eksik yönlerini görüp bunları tamamlıyor." dedi.

Antrenörlerin hedefi madalyalar

TOHM Antrenörü Ünal Tuğluoğlu da sporcuların Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğini belirtti. Tuğluoğlu, "Şampiyona dönüşü 2026'da yapılacak Avrupa ve dünya şampiyonaları için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

TOHM Antrenörü Begüm Mısıratlı ise Türk güreşinin başarılarıyla örnek olduğunu kaydetti. Mısıratlı, bakanlık ve federasyonun kadın güreşinde önemli yatırımlar yaptığını ve sporcuların Balkanlar, Avrupa ve dünya şampiyonalarında başarı elde etmek için çalıştığını aktardı.

Sporculardan hedef: Zirve

Özlem Çelikaslan, şampiyonada hedefin zirve olduğunu dile getirdi. Türkiye'yi 9 kadın sporcu ile temsil edecek organizasyonda 59 kilogram'da güreşecek Çelikaslan, "Şampiyonada bayrağımızı dalgalandırmak, İstiklal Marşı'mızı okutmak için mücadele edeceğiz. Balkanlarda da hedefimiz zirve. Burada kendimizi görüp Avrupa ve dünya şampiyonaları ile olimpiyatlar için çalışacağız" diye konuştu.

Ecrin Eylül Dündar, 49 kilogram'da mücadele edeceğini belirterek, "En iyi başarıları elde etmek için çalışıyoruz. Daha önce bana nasip olmadı. Bir gün kürsüye çıkarsam Türk bayrağını dalgalandırmak, İstiklal Marşı'nı okutmak en büyük mutluluğum olacak." ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

Marmara'da İhaleler: Sakarya'da Koruyucu Giyim, İznik'te Zeytin Nakliye İhalesi

7 Bin 500 TL Eğitim Desteği Başvuruları 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Devlet Destekli Kiralık Konut İstanbul'da Başlıyor — 500 Bin Sosyal Konut

Gelir Şartı Esnetildi — Binlerce Gence 250.000 TL Faizsiz Evlilik Kredisi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Marko Barac: Basketbol Süper Ligi Bu Sezon Avrupa'nın Zirvesinde
2
19 Yaş Altı Kadın Milli Takımı İtalya'ya 10-0 Yenildi
3
Trendyol Süper Lig: Yasin Kol, Galatasaray-Beşiktaş Derbisinde
4
Cardoso: Yeni transferler uyum sağladığında Kayserispor başarılı olacak
5
Milli Güreşçiler Balkan Şampiyonası'na Hazırlanıyor
6
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2025-2026: 6 şehir, 11 takım yarışacak
7
Nazan Akın Güneş ve Havva Elmalı 2028 Los Angeles'ta Altın İçin Hazırlanıyor

Devlet Destekli Kiralık Konut İstanbul'da Başlıyor — 500 Bin Sosyal Konut

Gelir Şartı Esnetildi — Binlerce Gence 250.000 TL Faizsiz Evlilik Kredisi

Vakıfbank'tan Rekor Promosyon: 369 Personele 89.000 TL

Nefes Kredisi Başvuruları Başladı: 6 Ay Geri Ödemesiz, 1,5 Milyon TL KOBİ Desteği

Her Ay 1.000 TL İade: Hadi Kredi Kartı Tüm Marketlerde

Marmara'da İhaleler: Sakarya'da Koruyucu Giyim, İznik'te Zeytin Nakliye İhalesi

Bursa'da Sosyal Destek Kartı: Tüm Yardımlar Tek Kartta

7 Bin 500 TL Eğitim Desteği Başvuruları 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Mersin'de Halk Kart Ödemeleri Aktarıldı: 750 TL ve 1.250 TL Destek

Resmi Gazete — 1 Ekim 2025: Rüzgar, Sözleşmeli Personel ve KVKK'da Değişiklikler

TCMB'den Kredi Kartı Faiz İndirimi: 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Yapı Kredi Emekli Promosyonunda Rekor: 30.000 TL — Ekim'e Dikkat