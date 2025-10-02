Milli Güreşçiler Balkan Şampiyonası'na Hazırlanıyor

CİHAN DEMİRCİ - Milli güreşçiler Avrupa ve dünya şampiyonaları öncesinde Balkan Şampiyonasında boy gösterecek.

Hazırlıklar TOHM'da sürüyor

Milli sporcular, Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) ve Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) 8-12 Ekim'de Romanya'da düzenlenecek Balkan Şampiyonası'na hazırlıklarını sürdürüyor. Milli güreşçiler şampiyonada 15, 17 ve 20 yaş altı kategorilerinde mindere çıkacak.

Şamil Doğu Delen, TOHM'da Türkiye'nin dört bir yanından seçilmiş sporcuların yer aldığını belirtti. Delen, sporcuların her şampiyonaya aynı titizlikle hazırlandığını vurgulayarak, "Milli sporcularımız çalışmalarına devam ediyor. Hedefimiz Balkan Şampiyonası'nda zirveye çıkmak. Şampiyonaya erkek ve kadın milli takımlarımız katılacak. Balkan Şampiyonaları daha büyük müsabakaların habercisi oluyor. Avrupa ve dünyada mindere çıkmadan önce sporcular Balkan Şampiyonalarında eksik yönlerini görüp bunları tamamlıyor." dedi.

Antrenörlerin hedefi madalyalar

TOHM Antrenörü Ünal Tuğluoğlu da sporcuların Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğini belirtti. Tuğluoğlu, "Şampiyona dönüşü 2026'da yapılacak Avrupa ve dünya şampiyonaları için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

TOHM Antrenörü Begüm Mısıratlı ise Türk güreşinin başarılarıyla örnek olduğunu kaydetti. Mısıratlı, bakanlık ve federasyonun kadın güreşinde önemli yatırımlar yaptığını ve sporcuların Balkanlar, Avrupa ve dünya şampiyonalarında başarı elde etmek için çalıştığını aktardı.

Sporculardan hedef: Zirve

Özlem Çelikaslan, şampiyonada hedefin zirve olduğunu dile getirdi. Türkiye'yi 9 kadın sporcu ile temsil edecek organizasyonda 59 kilogram'da güreşecek Çelikaslan, "Şampiyonada bayrağımızı dalgalandırmak, İstiklal Marşı'mızı okutmak için mücadele edeceğiz. Balkanlarda da hedefimiz zirve. Burada kendimizi görüp Avrupa ve dünya şampiyonaları ile olimpiyatlar için çalışacağız" diye konuştu.

Ecrin Eylül Dündar, 49 kilogram'da mücadele edeceğini belirterek, "En iyi başarıları elde etmek için çalışıyoruz. Daha önce bana nasip olmadı. Bir gün kürsüye çıkarsam Türk bayrağını dalgalandırmak, İstiklal Marşı'nı okutmak en büyük mutluluğum olacak." ifadelerini kullandı.