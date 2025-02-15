Milli Güreşçiler Belarus'ta İki Madalya Kazandı

Türkiye Güreş Milli Takımı, Belarus'ta gerçekleştirilen Alexandre Medved Turnuvası'nda önemli bir başarıya imza attı.

Türkiye Güreş Federasyonunun yapmış olduğu açıklamaya göre, Minsk kentinde düzenlenen bu prestijli organizasyonda, serbest güreş branşında mücadele eden milli güreşçiler, toplamda iki madalya kazanmayı başardı.

61 kiloda yer alan Emrah Ormanoğlu, gösterdiği üstün performansla altın madalya kazanarak Türk güreşine bir zafer daha ekledi. 70 kiloda ise Haydar Yavuz, başarılı bir performans sergileyerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Bu başarılı sonuçlar, milli takımın uluslararası arenada elde ettiği başarıların devam ettiğini bir kez daha kanıtladı.