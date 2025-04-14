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Milli Halterci Harun Algül Avrupa Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı

Milli halterci Harun Algül, Moldova'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 14.04.2025 15:38
Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 15:38
Milli Halterci Harun Algül Avrupa Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı

Harun Algül Avrupa Şampiyonası'nda Zirveye Yerleşti

Milli halterci Harun Algül, Moldova'nın başkenti Kişinev'de devam eden Avrupa Şampiyonası'nda büyük bir başarıya imza atarak koparmada 112 kiloluk derecesiyle altın madalya elde etti.

Şampiyonadaki Performansı

Türkiye Halter Federasyonu'ndan alınan bilgilere göre, şampiyonanın ikinci gününde Harun Algül ve milli sporcu Muammer Şahin, erkekler 55 kiloda podyuma çıktı. Harun Algül, koparmada 112 kg ile altın madalya kazanarak ülkemizi gururlandırdı. Müsabakaların diğer branşı olan silkmede ise 129 kiloyla yedinci, toplamda ise 241 kiloluk derecesiyle beşinci sırada yer aldı.

Muammer Şahin ise koparmada 109, silkmede 120 ve toplamda 229 kiloyla şampiyonayı başarıyla tamamladı.

Tebrik Mesajı

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, organizasyonda Türkiye'yi temsil eden tüm sporcuları, antrenörleri ve kulüpleri yürekten tebrik etti. Bu başarı, Türk halterinin uluslararası alandaki güçlü yerini bir kez daha kanıtladı.

Milli halterci Harun Algül, Moldova'da devam eden Avrupa Şampiyonası'nda koparmada 112 kiloluk...

Milli halterci Harun Algül, Moldova'da devam eden Avrupa Şampiyonası'nda koparmada 112 kiloluk derecesiyle altın madalya elde etti.

Milli halterci Harun Algül, Moldova'da devam eden Avrupa Şampiyonası'nda koparmada 112 kiloluk...

Milli halterci Harun Algül, Moldova'da devam eden Avrupa Şampiyonası'nda koparmada 112 kiloluk derecesiyle altın madalya elde etti.

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