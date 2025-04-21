Milli Halterciler, 2025 Avrupa Şampiyonası'nı 19 Madalya ile Tamamladı

Milli Haltercilerden Büyük Başarı: 19 Madalya

2025 Avrupa Şampiyonası, Moldova'nın başkenti Kişinev'de yapılan büyük bir organizasyonla sona erdi. Türk milli halterciler, 8 altın, 7 gümüş ve 4 bronz madalya kazanarak toplamda 19 madalya ile turnuvanın en çok dikkat çeken takımlarından biri oldu.

Takım Başarıları ve Sıralamalar

Şampiyonada kadınlarda takım halinde Avrupa ikinciliği ve erkeklerde sıralamada Avrupa üçüncülüğü başarılarına imza atan milli sporcular, Türkiye'yi gururlandırdı. Türkiye Halter Federasyonu, organizasyon hakkında detayları paylaştı.

Kişinev Arena Spor Salonu'nda düzenlenen bu yılki şampiyonaya, 42 ülkeden toplamda 333 sporcu katıldı. Yarışmalarda elde edilen başarı, milli haltercilerin gelecekteki hedefleri açısından önemli bir motivasyon kaynağı oldu.

Federasyon Başkanı'nın Açıklamaları

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, kazanılan madalyalara ilişkin, "Avrupa Halter Şampiyonası'nda madalya kazanan ve ülkemizi en iyi şekilde temsil eden sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyorum. Bu organizasyonda altın madalya sayılarımızı arttırmak bizleri sevindirdi. Hedefimiz her zaman zirve olacak" şeklinde konuştu.

2025 Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası Ülkeler Sıralaması

Kadınlar:

1. Ermenistan

2. Türkiye

3. Birleşik Krallık

4. Ukrayna

5. Moldova

6. Romanya

Erkekler:

1. Ermenistan

2. Gürcistan

3. Türkiye

4. Moldova

5. Bulgaristan

6. Ukrayna

Milli halterciler, Moldova'da düzenlenen 2025 Avrupa Şampiyonası'na 8 altın, 7 gümüş, 4 bronz olmak üzere toplam 19 madalyayla damga vurdu. Milli sporcular, kadınlarda takım halinde Avrupa ikincisi, erkeklerde ise Avrupa üçüncüsü olmayı başardı.

Milli halterciler, Moldova'da düzenlenen 2025 Avrupa Şampiyonası'na 8 altın, 7 gümüş, 4 bronz olmak üzere toplam 19 madalyayla damga vurdu. Milli sporcular, kadınlarda takım halinde Avrupa ikincisi, erkeklerde ise Avrupa üçüncüsü olmayı başardı.