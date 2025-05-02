Milli Haltercilerden Dünya Şampiyonası'nda 4 Madalya

Peru'nun başkenti Lima'da düzenlenen Yıldızlar ve Gençler Dünya Halter Şampiyonası, Türk halter sporcularının başarılarıyla taçlandı. Milli sporcular, organizasyonda 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

Şampiyonada 61 ve 67 kiloda mücadele eden sporcular, yeteneklerini sergiledi. Ramazan Efe Yılmaz, yıldız erkekler 61 kiloda silkmede 153 kiloluk performansıyla altın madalya kazanmayı başardı. Toplamda elde ettiği 261 kilo ile de gümüş madalyanın sahibi oldu.

Ramazan Efe, gençler kategorisinde ise silkme müsabakasındaki 153 kiloluk derecesi ile bir diğer gümüş madalya kazandı. Ayrıca, genç erkekler 67 kiloda yarışan Engin Kara da koparmada 137 kiloluk kaldırışıyla bronz madalyayı elde etti.

Bu başarılar, Türk halterinin uluslararası arenada ne kadar yetenekli sporculara sahip olduğunu bir kez daha gösterdi.

Peru'da düzenlenen Yıldızlar ve Gençler Dünya Halter Şampiyonası'nda milli sporcular, 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı. Başkent Lima'da devam eden organizasyonda milli sporcular, 61 ve 67 kilo kategorilerinde kaldırışlarını gerçekleştirdi. Ramazan Efe Yılmaz, yıldız erkekler 61 kiloda silkmede 153 kiloyla altın, toplamda ise 261 kiloyla gümüş madalya kazandı. Ramazan Efe, gençler kategorisinde ise silkme müsabakasındaki 153 kiloluk derecesiyle gümüş madalya elde etti. Genç erkekler 67 kiloda Engin Kara da koparmada 137 kiloluk kaldırışıyla bronz madalyanın sahibi oldu.

Peru'da düzenlenen Yıldızlar ve Gençler Dünya Halter Şampiyonası'nda milli sporcular, 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı. Başkent Lima'da devam eden organizasyonda milli sporcular, 61 ve 67 kilo kategorilerinde kaldırışlarını gerçekleştirdi. Ramazan Efe Yılmaz, yıldız erkekler 61 kiloda silkmede 153 kiloyla altın, toplamda ise 261 kiloyla gümüş madalya kazandı. Ramazan Efe, gençler kategorisinde ise silkme müsabakasındaki 153 kiloluk derecesiyle gümüş madalya elde etti. Genç erkekler 67 kiloda Engin Kara da koparmada 137 kiloluk kaldırışıyla bronz madalyanın sahibi oldu.