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Milli Hentbolcular Avrupa Şampiyonası'nda Hedefi Sonuna Kadar Götürmek İstiyor

Türkiye, Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası'na katılmanın heyecanını yaşıyor. Hedef, sonuna kadar devam etmek.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 11:08
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 11:12
Milli Hentbolcular Avrupa Şampiyonası'nda Hedefi Sonuna Kadar Götürmek İstiyor

Milli Hentbolcular Avrupa Şampiyonası'nda Hedefleri Büyütüyor

Türkiye'nin tarihinde ilk kez katılacağı Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası, 28 Kasım'da Macaristan'da başlıyor. A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın önemli isimleri Betül Karaaslan ve Nurceren Akgün Göktepe, organizasyonda "sonuna kadar" gitmek istediklerini vurguladı.

Şampiyona Detayları

2024 Avrupa Şampiyonası, 28 Kasım-15 Aralık tarihleri arasında Basel (İsviçre), Viyana ve Innsbruck (Avusturya) ile Debrecen (Macaristan) şehirlerinde gerçekleştirilecek.

Neden Bu Seneyi Seçtiler?

Nurceren Akgün, hentbola olan tutkusunun yıllara yayıldığını belirterek, Avrupa Şampiyonası'na katılma hayalini gerçekleştirmeye çok yaklaştıklarını ifade etti. "Avrupa Şampiyonası'na gidiyoruz, hayalimize artık çok az bir zaman kaldı, gerçekten çok heyecanlıyız. Bir an önce Macaristan ile ilk maçımızı oynamak istiyoruz" dedi.

Motivasyon ve Hedefler

Uzun bir kariyere sahip olan Nurceren, antrenmanlarda motivasyonun yüksek olduğunu belirterek, "Bu çok uzun bir süreçti, çok şükür bu hakkı kazandık. Hedefimiz, tüm maçlarda en iyi performansı ortaya koymak; mutlaka bir üst tura çıkmak ve şampiyonaya sonuna kadar devam etmek"

Betül Karaarslan'ın Hedefleri

Çekya'da takımı Hazena Kynzvart'ta forma giyen Betül Karaarslan, Macaristan'da Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceklerini belirtti. "Adım adım gitmemiz gerekiyor, öncelikle Avrupa Şampiyonası'nda bir başarı elde etmemiz gerekiyor"

Takımın Başarı Potansiyeli

Betül, A Milli Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü Costica Buceschi'ye de teşekkür ederek, "Tarihimizde ilk defa Avrupa Şampiyonası'na katılıyoruz. Umarım Macaristan'da Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğiz"

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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