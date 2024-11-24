Milli Hentbolcular Avrupa Şampiyonası'nda Hedefi Sonuna Kadar Götürmek İstiyor

Milli Hentbolcular Avrupa Şampiyonası'nda Hedefleri Büyütüyor

Türkiye'nin tarihinde ilk kez katılacağı Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası, 28 Kasım'da Macaristan'da başlıyor. A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın önemli isimleri Betül Karaaslan ve Nurceren Akgün Göktepe, organizasyonda "sonuna kadar" gitmek istediklerini vurguladı.

Şampiyona Detayları

2024 Avrupa Şampiyonası, 28 Kasım-15 Aralık tarihleri arasında Basel (İsviçre), Viyana ve Innsbruck (Avusturya) ile Debrecen (Macaristan) şehirlerinde gerçekleştirilecek.

Neden Bu Seneyi Seçtiler?

Nurceren Akgün, hentbola olan tutkusunun yıllara yayıldığını belirterek, Avrupa Şampiyonası'na katılma hayalini gerçekleştirmeye çok yaklaştıklarını ifade etti. "Avrupa Şampiyonası'na gidiyoruz, hayalimize artık çok az bir zaman kaldı, gerçekten çok heyecanlıyız. Bir an önce Macaristan ile ilk maçımızı oynamak istiyoruz" dedi.

Motivasyon ve Hedefler