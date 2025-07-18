DOLAR
40,34 -0,05%
EURO
47,07 -0,09%
ALTIN
4.361,7 -0,97%
BITCOIN
4.801.900,59 0,08%

Milli Judocu İbrahim Tataroğlu, Olimpiyat Hedefini Büyütüyor

19 yaşındaki milli judocu İbrahim Tataroğlu, babasının başarılarını geçerek olimpiyat madalyası kazanmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 18.07.2025 12:11
Güncelleme Tarihi: 18.07.2025 12:11
Milli Judocu İbrahim Tataroğlu, Olimpiyat Hedefini Büyütüyor

Avrupa ve dünya şampiyonalarında babası Selim Tataroğlu gibi dereceleri bulunan 19 yaşındaki milli judocu İbrahim Tataroğlu, babasını geçerek olimpiyat madalyasına ulaşmayı hedefliyor.

Teknik direktör Mesut Kapan öncülüğünde çalışmalarını Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde gerçekleştiren İbrahim, Judo Milli Takımı kadrosunda yer alarak ter döküyor.

İbrahim, Avrupa ve dünya şampiyonalarında dereceleri bulunan babası Selim Tataroğlu'nun izinden giderek madalyalar kazanmayı başardı. Genç judocu, 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'nda madalya kazanarak babasının başarılarını bir adım yukarıya taşımak istiyor.

Hedefinde Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Var

İbrahim Tataroğlu, AA muhabirine judoyu çok sevdiğini anlattı. Babasının teşvikiyle 11 yaşında judoya başladığını belirten milli sporcu, "Antrenörüm Bektaş Demirel ile çalışmaya başladım. Beni her zaman desteklediler," dedi.

Hedeflerine ulaşmak için sıkı bir şekilde çalıştığını vurgulayan İbrahim, "Babam da judocuydu. Onun da Avrupa ve dünyada madalyaları var. Onu geçmek istiyorum, bunun için çalışıyorum. Olimpiyat madalyası kazanmak istiyorum," ifadesini kullandı.

Türkiye'de düzenlenen organizasyonlarda çok sayıda madalyası bulunan İbrahim, "Farklı kategorilerde şampiyonluklarım bulunuyor. Gençlerde Avrupa şampiyonluğum, ümitlerde dünya şampiyonluğum var. Geçen yıl olimpiyatlara katıldım. İkinci maçta yenildim. Biraz kötü geçti ama var gücümle çalışıyorum. Hedefimde Avrupa, dünya ve olimpiyat var," şeklinde konuştu.

Avrupa ve dünya şampiyonalarında babası Selim Tataroğlu gibi dereceleri bulunan milli judocu...

Avrupa ve dünya şampiyonalarında babası Selim Tataroğlu gibi dereceleri bulunan milli judocu İbrahim Tataroğlu, babasını geçerek olimpiyat madalyasına ulaşmayı hedefliyor. İbrahim Tataroğlu, AA muhabirine açıklamada bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Skoda'dan Temmuz Ayına Özel 200 Bin TL Kredi Fırsatı!

ÖTV Matrah Düzenlemesi TBMM'den Geçti: Araç Fiyatlarında Değişim Bekleniyor

Kredilere Tarihi Düzenleme: Maliyetler Düşüyor!

Pamukkale Üniversitesi'nde Kalıcı İş Garantili Eğitimler Başlıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Amed Sportif Faaliyetler Ozan Suncak'ı Transfer Etti
2
İsmail Sarıkaya, Galatasaray Camiasından Uğurlandı
3
Şampiyon VakıfBank, Medya Günü'nde Başarılarını Paylaştı
4
Eski Beşiktaşlı Lorenz Assignon'un yeni takımı belli oldu
5
Samsunspor, Hollanda'daki Hazırlıklarına Devam Ediyor
6
MKE Ankaragücü, Mahmut Tekdemir ile Sözleşme Yeniledi
7
Sakaryaspor'un Bolu Kampı Tamamlandı: Hedef Süper Lig

Pamukkale Üniversitesi'nde Kalıcı İş Garantili Eğitimler Başlıyor!

Skoda'dan Temmuz Ayına Özel 200 Bin TL Kredi Fırsatı!

Yeni Müşterilere 85.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı!

Kredilere Tarihi Düzenleme: Maliyetler Düşüyor!

Ziraat Bankası'ndan 1.2 Milyon TL Destek ile Kırsal Kalkınma Hamlesi

ÖTV Matrah Düzenlemesi TBMM'den Geçti: Araç Fiyatlarında Değişim Bekleniyor

Erdoğan'dan Tarihi Müjde: Yarı Zamanlı Çalışma Hakkı Resmen Başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Müjde: Adalet Bakanlığı'na 20 Bin Yeni Personel Alımı

Ticaret Bakanlığı'ndan Fiyat Etiketi Devrimi: Tüketicilerin Cüzdanını Koruyacak Yenilikler

Yargıtay'dan Emekliler İçin Tarihi Karar: Maaşlara Haciz Yolu Açıldı

Asgari Ücrette Zam Beklentisi Artıyor: Uzmanlar Sonbaharı İşaret Ediyor

ATM'lerdeki Yeni Dolandırıcılık Yöntemi: Hayalet Panel