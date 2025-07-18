Milli Judocu İbrahim Tataroğlu, Olimpiyat Hedefini Büyütüyor

Avrupa ve dünya şampiyonalarında babası Selim Tataroğlu gibi dereceleri bulunan 19 yaşındaki milli judocu İbrahim Tataroğlu, babasını geçerek olimpiyat madalyasına ulaşmayı hedefliyor.

Teknik direktör Mesut Kapan öncülüğünde çalışmalarını Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde gerçekleştiren İbrahim, Judo Milli Takımı kadrosunda yer alarak ter döküyor.

İbrahim, Avrupa ve dünya şampiyonalarında dereceleri bulunan babası Selim Tataroğlu'nun izinden giderek madalyalar kazanmayı başardı. Genç judocu, 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'nda madalya kazanarak babasının başarılarını bir adım yukarıya taşımak istiyor.

Hedefinde Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Var

İbrahim Tataroğlu, AA muhabirine judoyu çok sevdiğini anlattı. Babasının teşvikiyle 11 yaşında judoya başladığını belirten milli sporcu, "Antrenörüm Bektaş Demirel ile çalışmaya başladım. Beni her zaman desteklediler," dedi.

Hedeflerine ulaşmak için sıkı bir şekilde çalıştığını vurgulayan İbrahim, "Babam da judocuydu. Onun da Avrupa ve dünyada madalyaları var. Onu geçmek istiyorum, bunun için çalışıyorum. Olimpiyat madalyası kazanmak istiyorum," ifadesini kullandı.

Türkiye'de düzenlenen organizasyonlarda çok sayıda madalyası bulunan İbrahim, "Farklı kategorilerde şampiyonluklarım bulunuyor. Gençlerde Avrupa şampiyonluğum, ümitlerde dünya şampiyonluğum var. Geçen yıl olimpiyatlara katıldım. İkinci maçta yenildim. Biraz kötü geçti ama var gücümle çalışıyorum. Hedefimde Avrupa, dünya ve olimpiyat var," şeklinde konuştu.

Avrupa ve dünya şampiyonalarında babası Selim Tataroğlu gibi dereceleri bulunan milli judocu İbrahim Tataroğlu, babasını geçerek olimpiyat madalyasına ulaşmayı hedefliyor. İbrahim Tataroğlu, AA muhabirine açıklamada bulundu.