Milli Judocular Fidan ve Tuğçe'nin 2028 Olimpiyat Hedefi: Madalya!

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda beklenen başarıya ulaşamayan milli judocular Fidan Ögel ve Tuğçe Beder, gözlerini 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na çevirdi. Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde teknik direktör Mesut Kapan öncülüğünde yoğun bir programla çalışmalarına devam eden judocular, olimpiyat madalyası hayalini gerçekleştirmek için kararlılıkla ilerliyor.

Fidan Ögel'in Hedefi: Şampiyonluk

14 yaşında judoya başlayan Fidan Ögel, ablasının teşvikiyle bu spora yöneldiğini belirtirken, "2024 Paris Olimpiyatları'na katıldım. Orada yenildim ama tecrübe edindim. Yarım kalan işi 2028'de tamamlamak için çalışıyorum," ifadelerini kullandı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi son sınıf öğrencisi olan Fidan, hem öğrencilik hem de milli takım antrenmanları arasında denge kurmaya çalıştığını dile getirdi.

Tuğçe Beder: İlk Deneyimden Öğrenimler

Judoya 11 yaşında öğretmeninin tavsiyesiyle başlayan Tuğçe Beder, "2024 Olimpiyatları'nda yarıştım. İlk olimpiyatımdı ama çok iyi geçmedi. İnşallah 2028 Olimpiyatları'nda bu tecrübe ile altın madalyayı hedefliyorum," dedi. Tuğçe ayrıca, kamp dönemlerinin oldukça verimli geçtiğini ve antrenman programlarının yıl boyunca sürdüğünü vurguladı.

Özetle, Fidan ve Tuğçe, gelecek Olimpiyat oyunlarında ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek ve madalya kazanmak için azimle çalışmalarını sürdürüyor.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda istedikleri sonuçları alamayan milli judocular Fidan Ögel ve Tuğçe Beder'in (sağda) ortak hayali, 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'nda madalyaya ulaşmak.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda istedikleri sonuçları alamayan milli judocular Fidan Ögel ve Tuğçe Beder'in (sağda) ortak hayali, 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'nda madalyaya ulaşmak.