Milli Judocular Gençler Avrupa Kupası'nda Madalya İçin Mücadele Edecek

Milli Judocular Gençler Avrupa Kupası'nda
Milli judocular, Almanya'da yarın başlayacak olan Gençler Avrupa Kupası'nda madalya mücadelesi verecek. Türkiye Judo Federasyonu'ndan alınan bilgilere göre, 21-22 Haziran tarihlerinde düzenlenecek bu önemli organizasyon Berlin'de yapılacak.
Toplamda 36 ülke ve 561 sporcu'nun katılımıyla gerçekleşecek turnuvada, Türkiye'yi 9 judocu temsil edecek. Turnuvada milli judocular, antrenörler Yasin Doğan ve Barış Özen eşliğinde tatamiye çıkacak.
Türkiye'nin Temsilcileri
Türkiye’yi temsil edecek judocular şu şekilde sıralanmaktadır:
- 48 kiloda Zilan Ertem
- 48 kiloda Begümnaz Doğruyol
- 52 kiloda Şeyma Yıldırım
- 57 kiloda Elif Ağar
- 66 kiloda Hilmi Mucık
- 70 kiloda Ecem Baysuğ
- 78 kiloda Kevser Dilbirliği
- 81 kiloda Emir Selim Arı
- 81 kiloda Erman Gürgen
Tüm judocularımıza başarılar diliyoruz!
Milli judocular, Almanya'da yarın başlayacak Gençler Avrupa Kupası'nda madalya mücadelesi verecek. Toplam 36 ülkeden 561 sporcunun katılımının beklendiği organizasyonda milli judocular, antrenörler Yasin Doğan ve Barış Özen eşliğinde tatamiye çıkacak.