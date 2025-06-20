Milli Judocular Gençler Avrupa Kupası'nda Madalya İçin Mücadele Edecek

Milli Judocular Gençler Avrupa Kupası'nda

Milli judocular, Almanya'da yarın başlayacak olan Gençler Avrupa Kupası'nda madalya mücadelesi verecek. Türkiye Judo Federasyonu'ndan alınan bilgilere göre, 21-22 Haziran tarihlerinde düzenlenecek bu önemli organizasyon Berlin'de yapılacak.

Toplamda 36 ülke ve 561 sporcu'nun katılımıyla gerçekleşecek turnuvada, Türkiye'yi 9 judocu temsil edecek. Turnuvada milli judocular, antrenörler Yasin Doğan ve Barış Özen eşliğinde tatamiye çıkacak.

Türkiye'nin Temsilcileri

Türkiye’yi temsil edecek judocular şu şekilde sıralanmaktadır:

48 kiloda Zilan Ertem

48 kiloda Begümnaz Doğruyol

52 kiloda Şeyma Yıldırım

57 kiloda Elif Ağar

66 kiloda Hilmi Mucık

70 kiloda Ecem Baysuğ

78 kiloda Kevser Dilbirliği

81 kiloda Emir Selim Arı

81 kiloda Erman Gürgen

Tüm judocularımıza başarılar diliyoruz!

Milli judocular, Almanya'da yarın başlayacak Gençler Avrupa Kupası'nda madalya mücadelesi verecek. Toplam 36 ülkeden 561 sporcunun katılımının beklendiği organizasyonda milli judocular, antrenörler Yasin Doğan ve Barış Özen eşliğinde tatamiye çıkacak.