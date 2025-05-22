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Milli Judocular Hedeflerini Olimpiyatlarla Taçlandırmak İstiyor

Gümüş madalya kazanan Ejder Toktay ve Hatice Vandemir, yeni hedeflerini olimpiyat şampiyonluğu olarak belirledi.

Yayın Tarihi: 22.05.2025 12:49
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 12:49
Milli Judocular Hedeflerini Olimpiyatlarla Taçlandırmak İstiyor

Milli Judocular Gümüşle Döndü

Gürcistan'da düzenlenen Büyükler Avrupa Kupası'ndan gümüş madalyayla dönen Ejder Toktay ve Hatice Vandemir, uluslararası başarılarını olimpiyat dereceleriyle taçlandırmayı amaçlıyor.

Ejder Toktay: "Hedefim Olimpiyat Şampiyonu Olmak"

24 yaşındaki Ejder Toktay, 73 kiloda elde ettiği gümüş madalya ile dikkat çekti. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencisi olan Ejder, zorlu bir turnuvayı geride bıraktığını ifade ederek, "Finaldeki aslında yenebileceğim bir rakipti. Finale çıkmanın rahatlığıyla maçı vermiş bulundum. Ülkeme madalya getirdiğim için mutluyum" dedi.

Hatice Vandemir: "Olimpiyat Madalyası İçin Elimizden Geleni Yapıyoruz"

21 yaşındaki Hatice Vandemir, 78 kiloda gümüş madalya kazandıktan sonra şunları söyledi: "Hedefimiz olimpiyat şampiyonu olmak. Ülkemize bu madalyayı kazandırabilmek için elimizden geleni yapıyoruz." Bu yıl içinde İslam Oyunları ve dünya şampiyonasında yer alacak olmanın heyecanını taşıdığını belirtti.

Yeni Hedefler ve Süreklilik

Birçok önemli organizasyonda başarı hedefleyen milli judocular, 2028 Los Angeles Olimpiyatları için hazırlıklarını sürdürüyor. Ejder, "Ülkeye olimpiyat şampiyonluğunu getirmeyi çok isterim" diyerek hayallerini açıkladı. Hatice ise, milli takım kamplarının kendilerine büyük katkı sağladığını vurguladı.

Her iki sporcu da eğitimlerine devam ederken, spor kariyerleri açısından da büyük hedefler peşinde koşmaya kararlı olduklarını belirtmektedir.

Gürcistan'da düzenlenen Büyükler Avrupa Kupası'nda gümüş madalya kazanan milli judocular Ejder...

Gürcistan'da düzenlenen Büyükler Avrupa Kupası'nda gümüş madalya kazanan milli judocular Ejder Toktay (sağda) ve Hatice Vandemir (solda), Avrupa ve dünya organizasyonlarındaki başarılarını olimpiyat dereceleriyle taçlandırmak istiyor.

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