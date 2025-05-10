Milli Karateci Enes Özdemir, Avrupa Şampiyonu Oldu!

Milli sporcu Enes Özdemir, Ermenistan'da düzenlenen Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nda kata kategorisinde altın madalya kazandı. Türkiye Karate Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, başkent Erivan'da 48 ülkeden 463 sporcunun madalya mücadelesi verdiği bu önemli organizasyonda, ay-yıldızlı sporcular arasında Enes Özdemir, erkekler katada Avrupa şampiyonu olma başarısını gösterdi.

Bronz Madalya ile Destanı Tamamladı

Şampiyonada ayrıca milli sporcu Dilara Bozan, kadınlar kata kategorisinde bronz madalya elde ederek Türkiye'ye önemli bir başarı daha kazandırdı. Bu sonuçlar, Türkiye Karate camiası için büyük bir gurur kaynağı oldu.

Milli sporcu Enes Özdemir, Ermenistan'da düzenlenen Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nda kata kategorisinde altın madalya kazandı.

Milli sporcu Enes Özdemir, Ermenistan'da düzenlenen Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nda kata kategorisinde altın madalya kazandı.