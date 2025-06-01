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Milli Karateciler Fas'ta 3 Bronz Madalya Kazandı

Fas'ta düzenlenen Karate 1 Premier Lig'de Türk karateciler 3 bronz madalya elde etti.

Yayın Tarihi: 01.06.2025 18:02
Güncelleme Tarihi: 01.06.2025 18:02
Milli Karateciler Fas'ta 3 Bronz Madalya Kazandı

Fas'ta Başarı Dalgası: Türk Karateciler 3 Bronz Madalya Kazandı

Milli karateciler, Fas'ta düzenlenen Karate 1 Premier Lig müsabakalarında 3 bronz madalya kazanarak ülkemizi gururlandırdı.

Türkiye Karate Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, başkent Rabat’ta gerçekleşen turnuvada, kadınlar kumite 55 kiloda milli karateci Tuba Yakan bronz madalyanın sahibi oldu.

Turnuvada, erkekler kumite 75 kiloda milli sporcu Ömer Faruk Yürür ile kumite 60 kiloda Eray Şamdan da Türkiye adına bronz madalya elde etti.

Büyük bir mücadele örneği sergileyen karatecilerimiz, uluslararası arenada elde ettikleri bu başarı ile Türkiye'nin karate sporundaki gücünü bir kez daha kanıtladı.

Milli karateciler, Fas'ta düzenlenen Karate 1 Premier Lig müsabakalarında 3 bronz madalya...

Milli karateciler, Fas'ta düzenlenen Karate 1 Premier Lig müsabakalarında 3 bronz madalya kazandı. Başkent Rabat'ta organize edilen müsabakalarda kadınlar kumite 55 kiloda milli karateci Tuba Yakan (sağ 2) bronz madalyanın sahibi oldu.

Milli karateciler, Fas'ta düzenlenen Karate 1 Premier Lig müsabakalarında 3 bronz madalya...

Milli karateciler, Fas'ta düzenlenen Karate 1 Premier Lig müsabakalarında 3 bronz madalya kazandı. Başkent Rabat'ta organize edilen müsabakalarda kadınlar kumite 55 kiloda milli karateci Tuba Yakan (sağ 2) bronz madalyanın sahibi oldu.

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