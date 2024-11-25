Milli Para Dansçıları Avrupa Şampiyonası'nda İki Madalya Kazandı

Milli Para Dansçıları, Avrupa Şampiyonası'ndan Madalyalarla Döndü

Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda Türk milli para dansçıları, gösterdikleri üstün performansla iki madalya kazandı.

Başarılı Temsilcilerimiz

Türkiye'yi temsil eden milli sporcular arasında Osman Ertöz, Mehmet Arık, Yasemin Uğurcan, Maya Kanun, Sibel Şenol, Abdülkadir Ünal, Nezihe Koçak Ünal, Akif Berker Dalgıç, Gül Öziri, Şima Elif Umdu, Yeliz Güllü, Barış Bayraktar, Melisa Taşgın ve Buket Öner yer aldı.

Madalya Kazanan Sporcular

Şampiyona sonunda Barış Bayraktar altın madalya kazanırken, Akif Berker Dalgıç ise gümüş madalya ile başarılarına bir yenisini ekledi.

Türk milli para dansçıları, uluslararası alanda elde ettikleri bu başarılarla ülkemizin gurur kaynağı olmaya devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.