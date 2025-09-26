Milli Para Okçular Gwangju'da Finale Yükseldi

Öznur Cüre Girdi ve Kenan Babaoğlu, Gwangju'daki 2025 Dünya Para Okçuluk Şampiyonası'nda makaralı yay karışık takım finaline yükseldi; Öznür Cüre Girdi bireyselde altın için yarışacak.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 16:09
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 16:09
Ay-yıldızlı sporcular yarın altın madalya için sahada olacak

Milli para sporcular Öznur Cüre Girdi ve Kenan Babaoğlu, Güney Kore'de düzenlenen 2025 Dünya Para Okçuluk Şampiyonasında yarın yapılacak finallerde altın madalya için mücadele edecek.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Gwangju kentinde devam eden organizasyonda ay-yıldızlı ekipten Öznur Cüre Girdi ve Kenan Babaoğlu makaralı yay karışık takım kategorisinde yarışacak.

Makaralı yay açık kategorisi bireysel altın madalya müsabakasında ise milli sporcu Öznür Cüre Girdi, Hindistan'dan Sheetal Devi ile karşılaşacak.

Nihat Türkmenoğlu ise W1 erkek kategorisinde bireysel bronz madalya müsabakasında Güney Koreli sporcu Hong Jo Park'a karşı yarışacak.

Organizasyon, 28 Eylül Pazar günü sona erecek.

