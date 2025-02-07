Milli Sporcular Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde Sahne Alacak

Milli sporcularımız, 9-16 Şubat 2025 tarihleri arasında Gürcistan'da gerçekleştirilecek Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF) için hazırlıklarını sürdürüyor. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin yaptığı açıklamaya göre, festival Bakuriani, Batum ve Tiflis kentlerinde düzenlenecek.

Festivalde toplamda 18 milli sporcu, 9 kadın ve 9 erkek olarak yarışacak. Ay-yıldızlı sporcular, alp disiplini, artistik buz pateni, biatlon, kayaklı koşu ve kısa kulvar sürat pateni branşlarında mücadele edecekler.

Katılacak Sporcular ve Branşları

EYOF 2025'te yer alacak milli sporcular ve branşları şu şekilde sıralanıyor:

Artistik Buz Pateni

Atilla Arda Şahinolanlar

Ada Demir

Kısa Kulvar Sürat Pateni

Berat Efe Dal

Yusuf Miraç Uludağ

Derya Karadağ

Nisa Nur Fidan

Alp Disiplini

Mahir Çelik

Thomas Kaan Onol Lang

Nehir Atilla

Alin Özozan

Biatlon

Bulut Meral

Mehmet Sefa Ertaş

Rabia Neval Tekin

Nurefşan Çınar

Kayaklı Koşu

Ali İhsan Koca

Abdulsamed Yılmaz

Sedanur Taşçı

Havvanur Eskikan

Türk sporcularının bu organizasyondaki performansı, genç yeteneklerimizin geleceği açısından büyük önem taşıyor.