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Milli Sporcular Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde Sahne Alacak

Türk sporcular, 9-16 Şubat tarihlerinde Gürcistan'daki 2025 EYOF'da yarışacaklar.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 23:22
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 23:22
Milli Sporcular Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde Sahne Alacak

Milli sporcularımız, 9-16 Şubat 2025 tarihleri arasında Gürcistan'da gerçekleştirilecek Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF) için hazırlıklarını sürdürüyor. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin yaptığı açıklamaya göre, festival Bakuriani, Batum ve Tiflis kentlerinde düzenlenecek.

Festivalde toplamda 18 milli sporcu, 9 kadın ve 9 erkek olarak yarışacak. Ay-yıldızlı sporcular, alp disiplini, artistik buz pateni, biatlon, kayaklı koşu ve kısa kulvar sürat pateni branşlarında mücadele edecekler.

Katılacak Sporcular ve Branşları

EYOF 2025'te yer alacak milli sporcular ve branşları şu şekilde sıralanıyor:

Artistik Buz Pateni

  • Atilla Arda Şahinolanlar
  • Ada Demir

Kısa Kulvar Sürat Pateni

  • Berat Efe Dal
  • Yusuf Miraç Uludağ
  • Derya Karadağ
  • Nisa Nur Fidan

Alp Disiplini

  • Mahir Çelik
  • Thomas Kaan Onol Lang
  • Nehir Atilla
  • Alin Özozan

Biatlon

  • Bulut Meral
  • Mehmet Sefa Ertaş
  • Rabia Neval Tekin
  • Nurefşan Çınar

Kayaklı Koşu

  • Ali İhsan Koca
  • Abdulsamed Yılmaz
  • Sedanur Taşçı
  • Havvanur Eskikan

Türk sporcularının bu organizasyondaki performansı, genç yeteneklerimizin geleceği açısından büyük önem taşıyor.

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