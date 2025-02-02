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Milli Sporcular Görkem Öçal ve Kenan Kahraman'dan Katar'da Şampiyonluk

Görkem Öçal ve Kenan Kahraman, WTT Gençler Contender Doha'da 15 yaş altı çiftler kategorisinde şampiyon oldu.

Yayın Tarihi: 02.02.2025 16:27
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 16:27
Milli Sporcular Görkem Öçal ve Kenan Kahraman'dan Katar'da Şampiyonluk

Masa Tenisinde Büyük Başarı

Milli sporcular Görkem Öçal ve Kenan Kahraman, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen WTT Gençler Contender organizasyonunda büyük bir başarıya imza attı. İkili, 15 yaş altı çiftler kategorisinde finale çıkarak, şampiyonluk ipini göğüsledi.

Finalde Rakiplerini Geçtiler

15 yaş altı erkek çiftler finalinde, Görkem ve Kenan, Onur Guluzade (Azerbaycan) ile Ma Yeongmin (Güney Kore) çiftine karşı mücadele etti. Maç sonucunda rakiplerini 11-6, 11-6, 10-12 ve 11-6’lık skorla 3-1 yenerek, organizasyonda birinciliği elde ettiler.

Karışık Çiftlerde de Başarı

Görkem Öçal, karışık çiftler kategorisinde de başarılı bir performans sergiledi. Partneri Koharu Hagaki ile birlikte, finalde Malezyalı Lee Hong An ve Mohd Donia ikilisini 3-0 yenerek, turnuvayı birinci sırada tamamladı.

Katar'daki bu zafer, Türk masa tenisinin uluslararası alandaki başarısını bir kez daha taçlandırmış oldu.

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