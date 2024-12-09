Milli Sualtı Sporcu Birgül Erken, 2025 Rekor Denemelerine Hazırlanıyor

Milli serbest dalışçı Birgül Erken, geçen sezonu Türkiye rekoru kırarak tamamladı ve 2025 yılında yeni rekor denemeleri için hazırlıklara başladığını açıkladı. Erken, uluslararası şampiyonalarındaki başarılarını ve yeni sezon hedeflerini AA muhabirine anlattı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'nun sporcularının geçen sezonu başarılı geçirdiğini ifade eden Erken, "Oldukça başarılı ve hızlı bir sezon geçirdik. Yunanistan'ın Kalamata şehrinde katıldığım derinlik yarışmasında tek madalya kazanan milli sporcu oldum," dedi. Ancak zorlukların daoccasion olduğunu, sağlık sorunları ile karşılaştığını belirtti.

Sponsor desteklerinin antrenman kamplarına katılma konusunda kritik öneme sahip olduğuna dikkat çeken Erken, "Son anda gelen sponsor destekleri oldu ve bunlar beni çok duygulandırdı. Bu yıl ülkemizin dalış branşında yurt dışındaki tek madalyasını kazanan milli sporcusu olduğum için gerçekten çok mutluyum. Bütün destekçilerime teşekkür ediyorum," diye konuştu.

Erken, yeni rekor hazırlıklarına başladıklarını ve bu sürecin organize edilmesinin zaman aldığını söyledi. "Geçtiğimiz sezon Türkiye rekoru kırdım ama aslında hedefimiz dünya rekoruydu. Yunanistan'daki şampiyonaya gittiğimizde rahatsızlık geçirdim. Doktor ve antrenörümle görüşerek Türkiye rekoru için dalmaya karar kıldık. Bu dalış dünya üçüncülüğü ve Türkiye rekoru getirdi," diyerek durumu özetledi.

Erken, bir yandan dünyanın en iyi antrenörleriyle çalıştığını ve kendini aşma çabası içinde olduğunu da ifade etti. "Yine özel koçlarla, antrenman programlarıyla ilerleyeceğim. Dünyanın zirvesindekiler ne yapıyorsa, biz de öyle çalışıyoruz," şeklinde konuştu.

Bahamalar'da gerçekleştirdiği yarışta milli sporcu Şahika Ercümen ile karşılaştığını ve bu tatlı rekabetin gelişim için önemli olduğunu vurguladı. Ayrıca, "Bahamalar'da 81 metreye kadar indim. Eğer destek verilirse antrenman kamplarına katılabilirim ve 100 metreye kadar gidebilirim," dedi.

Serbest dalışın dünya genelinde popüler hale geldiğine ve Türkiye'de de yaygınlaştığına dikkat çeken Erken, "Ben de elimden geleni yapıyorum. Bir yandan da antrenör olarak sporcu yetiştiriyorum. Çocuklarımızın potansiyelini görmeli ve destek olmalıyız. 2025 yılı ülkemize ve spor camiasına yeni umutlarla gelsin," diyerek sözlerini sonlandırdı.