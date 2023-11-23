Milli Takım'ın Galler başarısı: Avrupa Şampiyonasına ilk kez lider gidecek

Ülkemize büyük bir gurur yaşatan Ay Yıldızlar, çıktığı 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle rekor kırarak grup birincisi olarak ilk büyük turnuvasına katılmaya hak kazandı. Detaylar Haberimizde...







CUMHURİYET TARİHİNDE BİR İLKİ BAŞARDIK! A MİLLİ TAKIM GALLER İLE 1-1 BERABERE KALARAK D GRUBU'NU LİDER TAMAMLADI

Türk milli futbol takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda sekizinci ve son maçında Galler'i deplasmanda konuk etti. Karşılaşma her iki takımın da golleriyle 1-1 sona erdi. Milli takım bu sonuçla D Grubu'nu birinci sırada geçerek, ikinci potada Euro 2024 kurasına katılmaya hak kazandı. Detaylar burada...

Milli futbol takımımız, 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) elemeleri D Grubu'nda sekizinci ve son maçında Galler ile deplasmanda karşılaştı.

Slovenya Futbol Federasyonu hakemi Matej Jag, Cardiff City Stadyumu'ndaki maç sırasında düdük çalıyor.

Karşılaşma 1-1 berabere bitse de milli takım, grubunu birinci sırada tamamlayarak ikinci potadan EURO 2024 kurasına katılmaya hak kazandı.

Hırvatistan, gruptaki bir diğer karşılaşmada ise Ermenistan’ı mağlup ederek D Grubu'nda ikinci sırada yer aldı.

MAÇ GOLLE BAŞLADI!

Maça ev sahibi Galler, golle başladı. Aniden Neco Williams topu aldı ve sol taraftan Ururukan'ın kalesine çarpan şutunu çekti. Galler, 7. dakikada milli takıma öne geçerek 1-0 öne geçti.

JAMES VURDU...

26. dakikada savunmadan seken topa Jordan James ceza sahasının soluna çapraz olarak vurdu ve top dışarı çıktı.

NET GOL KAÇTI

42' Milli takımdan Yusuf Yazıcı ceza sahası içinde topa kafa vuruşuyla müdahale ediyor. Kerem yakın mesafeden gol atmaya çalıştı ama top dışarı çıktı.

KALECİ GOLE İZİN VERMEDİ

Samet kornerde topu iyi kullanıyor ve kafa vuruşunu yapıyor. Ancak Galler kalecisi Ward golü reddetti.

GOOOOL!

Hakem, Kenan Yıldız ceza alanı içinde yatarken penaltı noktasını gösterdi. Topu alan Yusuf Yazıcı hiç hata yapmadan 70. dakikada milli takıma eşitliği getiren golü attı.

CUMHURİYET TARİHİNDE BİR İLK

Yusuf Yazıcı, Galler'e milli takım formasıyla deplasmanda gol atan ilk oyuncu oldu ve milli takımın Cumhuriyet tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'na lig lideri olarak katılmasına yardımcı oldu.

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Sonuç olarak Ay-Yıldızlar, D Grubu'nu 17 puanla birinci geçerken, beraberlikle ikinci sırada tamamladı ve kuraya 2. torbadan katılmayı garantiledi

TÜRK TARAFTARLAR MİLLİ TAKIMI YALNIZ BIRAKMADI

Galler ile oynanan deplasman maçında Türk taraftarlar da tribünlerde oturdu. Avrupa'nın farklı ülkelerinden Türk taraftarlar, Cardiff Şehir Stadyumu'nda özel olarak inşa edilmiş bir alanda Ay Yıldız takımına tezahürat yaptı. Galli taraftarlar arasında maçı Türk taraftarların da izlediği görüldü. 33.000 kişi kapasiteli Cardiff Şehir Stadyumu neredeyse doldu.

MONTELLA İLE NAMAĞLUP!

Türkiye, Galler'e karşı dördüncü maçında İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde oynadı. Montella yönetimindeki ilk üç maçını kazanan Türkiye, bu maçta sekiz gol atıp iki gol yedi. Maçtan berabere ayrılan Montella, oynadığı dört karşılaşmada da namağlup kaldı.