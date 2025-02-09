Milli Yıldız Eskrimciler, Bulgaristan ve Çekya'daki Turnuvalardan 9 Madalya İle Döndü

Milli yıldız eskrimciler, Bulgaristan ve Çekya'da gerçekleştirilen turnuvalarda toplam 9 madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti. Türkiye Eskrim Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, bu madalyaların 6'sı altın.

Sofya'da Altın Madalyalar

Başkent Sofya'da düzenlenen turnuvada flöre branşında mücadele eden sporcular arasında yer alan Alara Atmaca, 17 yaş altı kadın flörede finalde Alman sporcuyu Merle Herwig'i 15-3 mağlup ederek altın madalya kazandı.

14 yaş altı flörede ise Beril Demir ve Ahmet Sarp Kahya altın madalyaya ulaştı. Bugün gerçekleştirilen takım müsabakalarında ise Ay yıldızlı kadın flöre takımı, Ayşe Aksoy, Serra Gülin Gençoğlu, Ada Küfeciler ve Elif Ada Yıldız ile birlikte üçüncülük maçında Çekya'yı 45-40 yenerek bronz madalya sahibi oldu.

Prag'ta Şampiyonluklar

Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen turnuvada milli sporcular Yiğit Ayaz ve Irmak Şenoğlu, yıldız erkek ve kadınlar kılıçta altın madalya kazandı. Aynı turnuvada Candeniz Berrak gümüş madalya elde ederken, takım müsabakalarında ise Ay yıldızlı takım, Yiğit Ayaz, Candeniz Berrak, Poyraz Kümük ve Arda Takka ile birlikte şampiyon oldu.

Diğer takım ise Efe Barış, Halit Eren, Uluç Eke Güven ve Mehmet Kayra Siyamoğlu'ndan oluşarak kürsünün üçüncü basamağında yer aldı.