Milli Yüzücü Yaman Rüzgar, Avrupa Para Gençlik Oyunları’na Hazır

Yaman Rüzgar Kızılet, Avrupa Para Gençlik Oyunları'na Hazırlanıyor

16 yaşındaki milli yüzücü Yaman Rüzgar Kızılet, İstanbul'da yarın başlayacak olan 2025 Avrupa Para Gençlik Oyunları'na katılmak için son hazırlıklarını tamamladı. Aydın'da yaşayan ve görme engelli birey olarak tanınan Kızılet, bu organizasyonda şampiyonluklarına yeni bir halka eklemeyi amaçlıyor.

Yüzme Serüveni 10 Yaşında Başladı

Yüzmeye olan tutkusu Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesiyle 10 yaşında başlayan Yaman, kısa sürede büyük başarılar elde etti. 2021 yılında İstanbul'da gerçekleştirilen Görme Engelliler Türkiye Şampiyonası'nda tüm stillerde birinci olarak dikkatleri üzerine çekti.

Başarılarla Dolu Spor Hayatı

6 yıllık spor kariyerine Avrupa şampiyonluğu, Berlin Gençler Dünya Şampiyonası'nda kazanılan altın madalya ve sayısız Türkiye şampiyonluğu sığdıran Kızılet, ulusal ve uluslararası yarışmalarda toplamda yaklaşık 150 madalya kazandı. İstanbul'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tesislerinde antrenörü Görkem Gülen eşliğinde 33 ülkeden 700 sporcunun katılacağı bu büyük etkinliğe hazırlık yapıyor.

Hayallerinin Peşinde

Yüzme macerasına başlarken korkuların üstesinden gelmek, zamanla hırsını ve yeteneğini keşfetmek için sürekli çalışan Kızılet, "Yarışlarda ilk başarılarımı elde ettiğimde çok mutlu oldum ve içimde 'ben daha fazlasını yapabilirim' hırsı doğdu" dedi. Hedeflerinin, Avrupa'dan sonra dünya şampiyonluğu ve olimpiyat birinciliği olduğunu vurgulayan Kızılet, "Her şey adım adım oluyor. Küçük küçük adımlarla büyük hedeflere ulaşmak daha kolay" ifadelerini kullandı.

Engelli Bireylere Mesajı

Kızılet, engelli vatandaşlara da seslenerek, "Denemekten zarar gelmez. Hepimizin içinde bir yetenek var" diyerek, farklı branşlarda spor yapmaları için teşvik etti. Antrenörü Görkem Gülen, Yaman’ın disiplinli ve yetenekli bir sporcu olduğunu belirterek, "Tüm organizasyonlardan altın madalya ile dönmeyi hedefliyoruz" dedi.

Aydın'da yaşayan görme engelli yüzücü Yaman Rüzgar Kızılet, yarın İstanbul'da başlayacak 2025 Avrupa Para Gençlik Oyunları'nda şampiyonluklarına yenisini eklemek istiyor.

Aydın'da yaşayan görme engelli yüzücü Yaman Rüzgar Kızılet, yarın İstanbul'da başlayacak 2025 Avrupa Para Gençlik Oyunları'nda şampiyonluklarına yenisini eklemek istiyor.