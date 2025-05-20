Milliler, Dalış Şampiyonası'nda 3 Madalya Kazandı

Milliler, Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda 3 Madalya Elde Etti

Yunanistan'da düzenlenen Dünya Sualtı Sporları Konfederasyonu (CMAS) Serbest Dalış Havuz Büyükler ve Gençler Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, başarılı bir performans sergileyerek 3 madalya kazandı.

Altın Madalya Nida Murathan Bulut'un

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Türk milli takımının başkent Atina'daki organizasyondaki başarıları dikkat çekti. Genç erkekler kategorisinde yarışan milli sporcu Nida Murathan Bulut, dinamik apnea paletsiz (DNF) disiplininde 130 metre yatay dalışında dünya şampiyonu oldu.

Bronz ve Gümüş Madalya İle Başarılar Sürekli Durumda

Bunun yanı sıra, aynı disiplinde genç erkeklerde Ediz Duman, 119 metreyle bronz madalya kazanarak ülkesine katkıda bulundu. Genç kadınlar kategorisinde ise Ece Akgün, 78.5 metre ile gümüş madalya elde etti.

Başkan Kadir Sağlam'dan Teşekkür

TSSF Başkanı Kadir Sağlam, bu başarıların sadece milli sporcuların özverisi ile değil, aynı zamanda Gençlik ve Spor Bakanlığı ile serbest dalış üzerindeki tüm paydaşların destekleri sayesinde gerçekleştiğini belirterek, "Milli sporcularımızı ve antrenörlerimizi tüm kalbimle kutluyorum. Bu başarı, sualtı topluluğu ailemizin onuru ve gururu olmuştur," dedi.

Yunanistan'da düzenlenen Dünya Sualtı Sporları Konfederasyonu (CMAS) Serbest Dalış Havuz Büyükler ve Gençler Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcular, 3 madalya kazandı.