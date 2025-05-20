DOLAR
38,8 0,02%
EURO
43,83 -0,01%
ALTIN
4.113,1 -0,11%
BITCOIN
4.143.749,74 0,1%

Milliler, Dalış Şampiyonası'nda 3 Madalya Kazandı

Türkiye, Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda 3 madalya elde etti. Nida Murathan Bulut altın, Ece Akgün gümüş, Ediz Duman bronz madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 20.05.2025 18:11
Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 18:11
Milliler, Dalış Şampiyonası'nda 3 Madalya Kazandı

Milliler, Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda 3 Madalya Elde Etti

Yunanistan'da düzenlenen Dünya Sualtı Sporları Konfederasyonu (CMAS) Serbest Dalış Havuz Büyükler ve Gençler Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, başarılı bir performans sergileyerek 3 madalya kazandı.

Altın Madalya Nida Murathan Bulut'un

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Türk milli takımının başkent Atina'daki organizasyondaki başarıları dikkat çekti. Genç erkekler kategorisinde yarışan milli sporcu Nida Murathan Bulut, dinamik apnea paletsiz (DNF) disiplininde 130 metre yatay dalışında dünya şampiyonu oldu.

Bronz ve Gümüş Madalya İle Başarılar Sürekli Durumda

Bunun yanı sıra, aynı disiplinde genç erkeklerde Ediz Duman, 119 metreyle bronz madalya kazanarak ülkesine katkıda bulundu. Genç kadınlar kategorisinde ise Ece Akgün, 78.5 metre ile gümüş madalya elde etti.

Başkan Kadir Sağlam'dan Teşekkür

TSSF Başkanı Kadir Sağlam, bu başarıların sadece milli sporcuların özverisi ile değil, aynı zamanda Gençlik ve Spor Bakanlığı ile serbest dalış üzerindeki tüm paydaşların destekleri sayesinde gerçekleştiğini belirterek, "Milli sporcularımızı ve antrenörlerimizi tüm kalbimle kutluyorum. Bu başarı, sualtı topluluğu ailemizin onuru ve gururu olmuştur," dedi.

Yunanistan'da düzenlenen Dünya Sualtı Sporları Konfederasyonu (CMAS) Serbest Dalış Havuz Büyükler...

Yunanistan'da düzenlenen Dünya Sualtı Sporları Konfederasyonu (CMAS) Serbest Dalış Havuz Büyükler ve Gençler Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcular, 3 madalya kazandı.

İLGİLİ HABERLER

4A, 4B, 4C Emeklilerine Temmuz İle Büyük Maaş Artışı!

Karadeniz Kıyılarına Felaket Uyarısı: Şiddetli Fırtına Geliyor!

Muğla'dan Bodrum'a Yaz Boyu Ücretsiz Su Desteği

Karabük'te Emeklilere Şok: Ücretsiz Toplu Taşıma Hizmeti Sona Erdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sivasspor, Samsunspor Maçına Hazırlıklarını Başlattı
2
Gülşen Degener, İspanya'da Gümüş Madalya ile Dönüyor
3
Edirne'de Uluslararası Meriç Kürek Yarışları'nın İlk Günü Geride Kaldı
4
Emre Belözoğlu: 'Elenmemiz Üzüntü Verici, Hedefimiz Ligde Kalmak'
5
Kırklarelispor Kocaelispor Maçına Hazır: Kazanmak İçin Saha Çıkacaklar
6
Sinop Şehir Stadı İlk Maçını Oynadı: Sinopspor Galip Geldi

İmrahor Vadisi Millet Bahçesi Başkentlilerle Buluştu

Erzurum'da Sağlık Sektörüne Devrim Niteliğinde Enstitü Kuruluyor

Karabük'te Emeklilere Şok: Ücretsiz Toplu Taşıma Hizmeti Sona Erdi

4A, 4B, 4C Emeklilerine Temmuz İle Büyük Maaş Artışı!

İstanbul'da Elektrik Kesintisi: Bakırköy ve Diğer İlçeler Etkilenecek

Karadeniz Kıyılarına Felaket Uyarısı: Şiddetli Fırtına Geliyor!

Muğla'dan Bodrum'a Yaz Boyu Ücretsiz Su Desteği

Kocaeli’de İkramiyelere ve Maaşlara Tarihi Zam Kararı

Yaşlı Bakım Sigortası Ağustos'ta Başlıyor!

Samsun'da Ulaşım 19 Mayıs'ta Ücretsiz

Samsun'da Mevsimlik İşçilere Günlük 1.000 TL Müjdesi

Kamuda 10 Bin Engelli Birey İçin Yeni İstihdam Fırsatları!