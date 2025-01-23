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Milliler Paris'te Karate 1 Premier Lig'e Hazırlanıyor

Türkiye, Karate 1 Premier Lig'in ilk ayağında 25 sporcuyla yer alacak. Organizasyon 24-26 Ocak'ta Paris'te yapılacak.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 16:06
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 16:06
Milliler Paris'te Karate 1 Premier Lig'e Hazırlanıyor

Türkiye'den 25 Sporcu Paris'te Yarışacak

Karate 1 Premier Lig'in yeni sezonu, 24-26 Ocak tarihleri arasında Fransa'nın başkenti Paris'te başlayacak. Türkiye Karate Federasyonu'nun açıklamasına göre, bu organizasyonda Türkiye'yi 25 sporcu temsil edecek. Toplamda 70 ülkeden 384 sporcu katılacak.

Milli Sparacılarımızın Kategorileri

Dünya Karate Federasyonu'nun faaliyet takvimindeki bu önemli turnuvada Türkiye, 12 kadın, 13 erkek sporcuyla mücadele edecek.

Kadınlar Kategorisi

  • Kumite 50 kilo: Selva Nur Akkurt Küçükoğlu
  • Kumite 55 kilo: Tuba Yakan, Zümra Rezzan İm
  • Kumite 61 kilo: Gülbahar Gözütok, Fatma Naz Yenen
  • Kumite 68 kilo: Eda Eltemur, Sudenur Aksoy
  • Kumite +68 kilo: Meltem Hocaoğlu Akyol, Fatma Uygur, Zeyna Gaballa
  • Kata: Dilara Bozan, Keyda Nur Çolak

Erkekler Kategorisi

  • Kumite 60 kilo: Eray Şamdan, Mert Halıcı, Burak Özdemir
  • Kumite 67 kilo: Ömer Abdurrahim Özer
  • Kumite 75 kilo: Enes Bulut, Ömer Faruk Yürür
  • Kumite 84 kilo: Hasan Arslan, Yusuf Eren Temizel
  • Kumite +84 kilo: Furkan Kayalı, Umut Eren Gündoğ
  • Kata: Ali Sofuoğlu, Enes Özdemir, Tarık Koç

Müsabakalarda Türk sporcuların gösterdiği performans, ülkemizin karate alanındaki yükselişini bir kez daha gözler önüne serecek.

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