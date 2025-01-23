Milliler Paris'te Karate 1 Premier Lig'e Hazırlanıyor

Türkiye'den 25 Sporcu Paris'te Yarışacak

Karate 1 Premier Lig'in yeni sezonu, 24-26 Ocak tarihleri arasında Fransa'nın başkenti Paris'te başlayacak. Türkiye Karate Federasyonu'nun açıklamasına göre, bu organizasyonda Türkiye'yi 25 sporcu temsil edecek. Toplamda 70 ülkeden 384 sporcu katılacak.

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Dünya Karate Federasyonu'nun faaliyet takvimindeki bu önemli turnuvada Türkiye, 12 kadın, 13 erkek sporcuyla mücadele edecek.

Kadınlar Kategorisi

Kumite 50 kilo: Selva Nur Akkurt Küçükoğlu

Kumite 55 kilo: Tuba Yakan, Zümra Rezzan İm

Kumite 61 kilo: Gülbahar Gözütok, Fatma Naz Yenen

Kumite 68 kilo: Eda Eltemur, Sudenur Aksoy

Kumite +68 kilo: Meltem Hocaoğlu Akyol, Fatma Uygur, Zeyna Gaballa

Kata: Dilara Bozan, Keyda Nur Çolak

Erkekler Kategorisi

Kumite 60 kilo: Eray Şamdan, Mert Halıcı, Burak Özdemir

Kumite 67 kilo: Ömer Abdurrahim Özer

Kumite 75 kilo: Enes Bulut, Ömer Faruk Yürür

Kumite 84 kilo: Hasan Arslan, Yusuf Eren Temizel

Kumite +84 kilo: Furkan Kayalı, Umut Eren Gündoğ

Kata: Ali Sofuoğlu, Enes Özdemir, Tarık Koç

Müsabakalarda Türk sporcuların gösterdiği performans, ülkemizin karate alanındaki yükselişini bir kez daha gözler önüne serecek.