Minderde Kayseri rüzgarı: U17 Grekoromen'de 1 altın, 2 bronz

Yozgat'ta düzenlenen grup müsabakalarında Kayserili güreşçiler öne çıktı

Yozgat'ta düzenlenen U17 Grekoromen Güreş Grup Müsabakaları'nda Kayseri temsilcileri etkileyici bir performans sergiledi.

Kayseri Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) ve Şeker Erva Spor Kulübü'nden Muhammet Reşit Yörük, 65 kg kategorisinde birinci olarak altın madalyanın sahibi oldu.

Aynı turnuvada Kayserili sporculardan Eyüp Elbar Çelik 60 kg'da ve Mustafa Acun 48 kg'da üçüncülük elde ederek bronz madalya kazandı.

Organizasyonun sonunda Kayseri bölgesi'nden 10 güreşçi grup elemelerini geçerek Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

