Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Hesap.com Antalyaspor'u 2-1 Yendi

Trendyol Süper Lig - 4. Hafta

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Hesap.com Antalyaspor'u konuk eden Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, çekişmeli geçen maçın son anında bulduğu golle 2-1'lik galibiyete imza attı.

Karşılaşmanın 50. dakikasında Van de Streek'in ara pasıyla kaleci Grbic ile karşı karşıya kalan Abdülkadir Ömür'ün vuruşunda, kaleci Grbic topu iki hamlede kontrol etti.

53. dakikada Johnson'ın ara pasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Gray'in vuruşunda, top kaleci Cuesta'nın müdahalesiyle oyun alanına döndü.

75. dakikada konuk ekibin soldan kullandığı kornerde arka direk hizasındaki Atakan Çankaya'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

79. dakikada Barış Kalaycı'nın ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Cuesta topu iki hamlede kontrol etti.

85. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Johnson'ın vuruşunda meşin yuvarlak yine kaleci Cuesta'nın müdahalesiyle oyun alanına döndü.

Ve maçın kırılma anı 90+3. dakikada geldi: Ceza sahası çizgisi sağ çaprazında topla buluşan Atakan Çankaya'nın ortasında, arka direk hizasında topla buluşan Johnson, kaleci Cuesta'nın sağından meşin yuvarlağı filelere göndererek takımını 1-2 öne geçirdi.

Karşılaşma, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ün 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.