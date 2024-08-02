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MKE Ankaragücü, 57. TSYD Ankara Kupası'nı Kazandı

MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği'ni 4-0 yenerek 57. TSYD Ankara Kupası'nı kazanarak tarihine bir zafer daha ekledi.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 21:48
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 21:48
MKE Ankaragücü, 57. TSYD Ankara Kupası'nı Kazandı

MKE Ankaragücü, 57. TSYD Ankara Kupası Şampiyonu

MKE Ankaragücü, UBK İnşaat 57. TSYD Ankara Kupası'nda, Gençlerbirliği ile karşılaştı. Eryaman Stadı'nda gerçekleşen bu önemli maçta Ankaragücü, rakibi Gençlerbirliği'ni 4-0 gibi farklı bir skorla geçerek tarihindeki 19. kupayı müzesine götürdü.

Maçın Detayları

Karşılaşmanın ilk yarısında etkili bir performans sergileyen MKE Ankaragücü, üst üste gelen golleriyle hızlı bir avantaj sağladı. Takımın gollerini Tolga Ciğerci, Kitsiou, Efkan Bekiroğlu ve Bassagog kaydetti.

Kupa Töreni Gerçekleşti

Şampiyonluk sonrası düzenlenen kupa töreninde, MKE Ankaragücü'nün kupası Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ve TSYD Ankara Şubesi As Başkanı Orhan Kemal Erkılıç tarafından takdim edildi. Ayrıca, Gençlerbirliği’ne ikincilik kupasını ise TSYD Ankara Şubesi Genel Sekreteri Ali Sait Kadıoğlu ve TSYD Yönetim Kurulu Üyesi Murat Gürgen verdi.

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